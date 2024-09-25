Самолет совершил жесткую посадку под Тамбовом

25 сентября 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Легкомоторный самолет вынужденно сел под Тамбовом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону. О пострадавших не сообщается. «Поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета в Тамбовском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Березка», — сообщается на официальном сайте МЧС региона. Сообщается, что на место посадки направлены специалисты МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону. О пострадавших не сообщается. «Поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета в Тамбовском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Березка», — сообщается на официальном сайте МЧС региона. Сообщается, что на место посадки направлены специалисты МЧС.