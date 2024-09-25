Самолет совершил жесткую посадку под Тамбовом

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Авиация России. Пермь , авиация, самолет
Легкомоторный самолет вынужденно сел под Тамбовом Фото:

В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону. О пострадавших не сообщается.

«Поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета в Тамбовском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Березка», — сообщается на официальном сайте МЧС региона. Сообщается, что на место посадки направлены специалисты МЧС.

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В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону. О пострадавших не сообщается. «Поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета в Тамбовском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Березка», — сообщается на официальном сайте МЧС региона. Сообщается, что на место посадки направлены специалисты МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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