В Дагестане задержали пятерых пособников украинских мошенников

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В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных аферистов с Украины
В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных аферистов с Украины Фото:

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов в сотрудничестве с ФСБ России задержали пятерых членов организованной группы, подозреваемых в мошенничестве с целью хищения денежных средств граждан России в пользу украинских колл-центров. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Установлено, что злоумышленники, используя фиктивные документы, заключали с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии. <...> После этого с помощью специального оборудования обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины», — написала Волк в своем telegram-канале. С присвоенных номеров осуществлялись мошеннические звонки от имени российских правоохранительных органов и финансовых учреждений.

В ходе обысков были изъяты носители информации, средства связи и другое оборудование, использовавшееся для преступной деятельности. Оценочный ущерб от действий задержанных превышает 100 миллионов рублей, но его окончательный размер может увеличиться из-за новых данных. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, а подозреваемые взяты под стражу по решению суда.

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В Дагестане сотрудники правоохранительных органов в сотрудничестве с ФСБ России задержали пятерых членов организованной группы, подозреваемых в мошенничестве с целью хищения денежных средств граждан России в пользу украинских колл-центров. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. «Установлено, что злоумышленники, используя фиктивные документы, заключали с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии. <...> После этого с помощью специального оборудования обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины», — написала Волк в своем telegram-канале. С присвоенных номеров осуществлялись мошеннические звонки от имени российских правоохранительных органов и финансовых учреждений. В ходе обысков были изъяты носители информации, средства связи и другое оборудование, использовавшееся для преступной деятельности. Оценочный ущерб от действий задержанных превышает 100 миллионов рублей, но его окончательный размер может увеличиться из-за новых данных. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, а подозреваемые взяты под стражу по решению суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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