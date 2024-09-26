Главу семьи, где истязали Далера Бобиева, отправили в тюрьму. Видео

Александр Наумов, муж опекунши убитого Далера Бобиева, получил пять лет тюрьмы

27 сентября 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Александр Наумов отрицает свою вину Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Александр Наумов, муж Вероники Наумовой — опекунши убитого Далера Бобиева, — приговорен к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии общего режима, передает корреспондент URA.RU с заседания Екатеринбургского гарнизонного военного суда. Наумов был осужден по статье 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего с особой жестокостью). «Сержанта Александра Наумова признали виновным, ему дали пять лет», — передает корреспондент. Вину мужчина так и не признал. Приговор он может обжаловать в течение 15 дней. Адвокат Жанна Калегина, представляющая интересы Наумова, выразила несогласие с вынесенным приговором. «Я поддерживаю своего доверителя, который также не согласен с решением суда, и в связи с этим мы планируем подать апелляционную жалобу на приговор», — заявила она в беседе с журналистом URA.RU. Трагедия, которая потрясла Россию, произошла летом 2023-го. Наумова сообщила о пропаже Далера. Спустя три дня тело мальчика обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. В ходе расследования выяснились подробности, которые дали основания предполагать участие в смерти ребенка не только опекунши, но и ее мужа Александра (он в разгар скандала был в зоне спецоперации РФ на Украине). Судебные заседания по делу Наумова неоднократно откладывались из-за отсутствия свидетелей. Более подробную информацию о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу можно найти в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Наумов, муж Вероники Наумовой — опекунши убитого Далера Бобиева, — приговорен к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии общего режима, передает корреспондент URA.RU с заседания Екатеринбургского гарнизонного военного суда. Наумов был осужден по статье 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего с особой жестокостью). «Сержанта Александра Наумова признали виновным, ему дали пять лет», — передает корреспондент. Вину мужчина так и не признал. Приговор он может обжаловать в течение 15 дней. Адвокат Жанна Калегина, представляющая интересы Наумова, выразила несогласие с вынесенным приговором. «Я поддерживаю своего доверителя, который также не согласен с решением суда, и в связи с этим мы планируем подать апелляционную жалобу на приговор», — заявила она в беседе с журналистом URA.RU. Трагедия, которая потрясла Россию, произошла летом 2023-го. Наумова сообщила о пропаже Далера. Спустя три дня тело мальчика обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. В ходе расследования выяснились подробности, которые дали основания предполагать участие в смерти ребенка не только опекунши, но и ее мужа Александра (он в разгар скандала был в зоне спецоперации РФ на Украине). Судебные заседания по делу Наумова неоднократно откладывались из-за отсутствия свидетелей. Более подробную информацию о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу можно найти в сюжете URA.RU.