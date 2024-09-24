24 сентября 2024

В свердловской школе семиклассник выпал из окна. Видео

В школе Первоуральска семиклассник выпал из окна второго этажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок упал на спину Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) днем 25 сентября семиклассник выпал из окна второго этажа школы №5. Об этом рассказал очевидец.

«В школе №5 семиклассник выпрыгнул из окна. Он упал на спину», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск» слова собеседника. Состояние пострадавшего не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Первоуральска. Там пояснили, что на место происшествия оперативно выехали сотрудники ПДН и руководство отдела полиции. На месте устанавливаются обсоятельства инциеднта. С родителями и школьниками будет проведена беседа.

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В Первоуральске (Свердловская область) днем 25 сентября семиклассник выпал из окна второго этажа школы №5. Об этом рассказал очевидец. «В школе №5 семиклассник выпрыгнул из окна. Он упал на спину», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск» слова собеседника. Состояние пострадавшего не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Первоуральска. Там пояснили, что на место происшествия оперативно выехали сотрудники ПДН и руководство отдела полиции. На месте устанавливаются обсоятельства инциеднта. С родителями и школьниками будет проведена беседа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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