Происшествия В свердловской школе семиклассник выпал из окна. Видео В школе Первоуральска семиклассник выпал из окна второго этажа 25 сентября 2024 в 12:59 Размер текста - 17 + Ребенок упал на спину Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) днем 25 сентября семиклассник выпал из окна второго этажа школы №5. Об этом рассказал очевидец. «В школе №5 семиклассник выпрыгнул из окна. Он упал на спину», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск» слова собеседника. Состояние пострадавшего не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Первоуральска. Там пояснили, что на место происшествия оперативно выехали сотрудники ПДН и руководство отдела полиции. На месте устанавливаются обсоятельства инциеднта. С родителями и школьниками будет проведена беседа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Первоуральске (Свердловская область) днем 25 сентября семиклассник выпал из окна второго этажа школы №5. Об этом рассказал очевидец. «В школе №5 семиклассник выпрыгнул из окна. Он упал на спину», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск» слова собеседника. Состояние пострадавшего не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Первоуральска. Там пояснили, что на место происшествия оперативно выехали сотрудники ПДН и руководство отдела полиции. На месте устанавливаются обсоятельства инциеднта. С родителями и школьниками будет проведена беседа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям