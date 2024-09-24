В Первоуральске (Свердловская область) днем 25 сентября семиклассник выпал из окна второго этажа школы №5. Об этом рассказал очевидец.
«В школе №5 семиклассник выпрыгнул из окна. Он упал на спину», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск» слова собеседника. Состояние пострадавшего не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Первоуральска. Там пояснили, что на место происшествия оперативно выехали сотрудники ПДН и руководство отдела полиции. На месте устанавливаются обсоятельства инциеднта. С родителями и школьниками будет проведена беседа.
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