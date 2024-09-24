Две пермские колонии рискуют закрыться из-за отсутствия заключенных

Две исправительные колонии на территории Пермского края рискуют закрыться из-за малого количества осужденных, которые отбывают там наказание. Об этом URA.RU рассказал источник в надзорном ведомстве.
«Под закрытие могут попасть ИК-37 в Чусовом, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и ИК-38 в Березниках. В обеих колониях сейчас отбывает наказание малое количество осужденных. Так, в ИК-37 сейчас находится около ста человек, а рассчитана она на 400 заключенных», — рассказал собеседник агентства.
По мнению источника, так мало заключенных в колониях осталось из-за того, что многие ушли на СВО. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.
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Две исправительные колонии на территории Пермского края рискуют закрыться из-за малого количества осужденных, которые отбывают там наказание. Об этом URA.RU рассказал источник в надзорном ведомстве. «Под закрытие могут попасть ИК-37 в Чусовом, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и ИК-38 в Березниках. В обеих колониях сейчас отбывает наказание малое количество осужденных. Так, в ИК-37 сейчас находится около ста человек, а рассчитана она на 400 заключенных», — рассказал собеседник агентства. По мнению источника, так мало заключенных в колониях осталось из-за того, что многие ушли на СВО. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.