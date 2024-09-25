Бакальчук рассказал, что Кадыров спас ему жизнь

Владислав Бакальчук, сооснователь компании Wildberries, рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров спас ему жизнь, пообещав помочь защитить компанию от «рейдерского захвата». Он поделился историей своего знакомства с Кадыровым и его представителями.
«Рамзан Ахматович Кадыров фактически спас мою жизнь», — написал Бакальчук в своем telegram-канале. Он рассказал о том, что связь с Кадыровым и его окружением началась более восьми лет назад. Владислав и бывшая супруга Татьяна обеспечивали дружеские отношения с друзьями главы Чечни, участвуя в общих праздниках и получая поддержку в сложные времена.
Бакальчук выразил свою благодарность за поддержку, которую оказал Кадыров. Он отметил, что благодаря этой помощи он и сейчас находится в хорошем здравии, не лишен свободы и может общаться со своими собеседниками. Кадыров еще 23 июля вступился за Бакальчука, пообещав защитить Wildberries от «рейдерского захвата». Бакальчук рассказал главе Чечни о проблемах внутри семьи. Он поделился тем, что его жена Татьяна ушла из семьи, а «рейдеры» оградили ее от общения с ним.
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