Бакальчук рассказал, что Кадыров спас ему жизнь

Бакальчук: Рамзан Кадыров фактически спас мою жизнь
© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Бакальчук рассказал, как Кадыров спас ему жизнь
Владислав Бакальчук рассказал, как Кадыров спас ему жизнь Фото:

Владислав Бакальчук, сооснователь компании Wildberries, рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров спас ему жизнь, пообещав помочь защитить компанию от «рейдерского захвата». Он поделился историей своего знакомства с Кадыровым и его представителями.

«Рамзан Ахматович Кадыров фактически спас мою жизнь», — написал Бакальчук в своем telegram-канале. Он рассказал о том, что связь с Кадыровым и его окружением началась более восьми лет назад. Владислав и бывшая супруга Татьяна обеспечивали дружеские отношения с друзьями главы Чечни, участвуя в общих праздниках и получая поддержку в сложные времена.

Бакальчук выразил свою благодарность за поддержку, которую оказал Кадыров. Он отметил, что благодаря этой помощи он и сейчас находится в хорошем здравии, не лишен свободы и может общаться со своими собеседниками. Кадыров еще 23 июля вступился за Бакальчука, пообещав защитить Wildberries от «рейдерского захвата». Бакальчук рассказал главе Чечни о проблемах внутри семьи. Он поделился тем, что его жена Татьяна ушла из семьи, а «рейдеры» оградили ее от общения с ним. 

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Владислав Бакальчук, сооснователь компании Wildberries, рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров спас ему жизнь, пообещав помочь защитить компанию от «рейдерского захвата». Он поделился историей своего знакомства с Кадыровым и его представителями. «Рамзан Ахматович Кадыров фактически спас мою жизнь», — написал Бакальчук в своем telegram-канале. Он рассказал о том, что связь с Кадыровым и его окружением началась более восьми лет назад. Владислав и бывшая супруга Татьяна обеспечивали дружеские отношения с друзьями главы Чечни, участвуя в общих праздниках и получая поддержку в сложные времена. Бакальчук выразил свою благодарность за поддержку, которую оказал Кадыров. Он отметил, что благодаря этой помощи он и сейчас находится в хорошем здравии, не лишен свободы и может общаться со своими собеседниками. Кадыров еще 23 июля вступился за Бакальчука, пообещав защитить Wildberries от «рейдерского захвата». Бакальчук рассказал главе Чечни о проблемах внутри семьи. Он поделился тем, что его жена Татьяна ушла из семьи, а «рейдеры» оградили ее от общения с ним. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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