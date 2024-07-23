Кадыров пообещал защитить Wildberries от «рейдерского захвата». Видео

23 июля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Кадыров вмешался в конфликт Wildberries Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чечни Рамзан Кадыров подтверждает серьезные проблемы в семье основателей Wildberries и их бизнесе. Об этом он сообщил у себя в Telegram. По словам Кадырова после встречи с мужем основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, в Wildberries происходит «наглый рейдерский захват». «Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес», — рассказал Кадыров в своем telegram-канале . Встреча с мужем владелицы WildberriesТатьяны Бакальчук привела к обнародованию информации о юридических спорах и возможном рейдерском захвате активов компании. По его словам, с начала июля путем юридических махинаций переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Кадыров отметил, что рейдерский захват осуществляется «через братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев». Также Владислав Бакальчук пожаловался Кадырову и на проблемы внутри семьи. Со слов главы Чечни, Татьяна ушла из семьи, рейдеры оградили ее от общения с семерыми детьми и мужем Ранее сообщалось, что российский маркетплейс Wildberries планирует расширение на международных рынках. Ближайшие цели — Оман и Турция, но в перспективе компания намерена закрепиться и в Латинской Америке, и в Африке, где, по словам генерального директора Татьяны Бакальчук, уже рассматриваются такие страны, как ЮАР и Нигерия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтверждает серьезные проблемы в семье основателей Wildberries и их бизнесе. Об этом он сообщил у себя в Telegram. По словам Кадырова после встречи с мужем основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, в Wildberries происходит «наглый рейдерский захват». «Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес», — рассказал Кадыров в своем telegram-канале. Встреча с мужем владелицы WildberriesТатьяны Бакальчук привела к обнародованию информации о юридических спорах и возможном рейдерском захвате активов компании. По его словам, с начала июля путем юридических махинаций переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Кадыров отметил, что рейдерский захват осуществляется «через братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев». Также Владислав Бакальчук пожаловался Кадырову и на проблемы внутри семьи. Со слов главы Чечни, Татьяна ушла из семьи, рейдеры оградили ее от общения с семерыми детьми и мужем Ранее сообщалось, что российский маркетплейс Wildberries планирует расширение на международных рынках. Ближайшие цели — Оман и Турция, но в перспективе компания намерена закрепиться и в Латинской Америке, и в Африке, где, по словам генерального директора Татьяны Бакальчук, уже рассматриваются такие страны, как ЮАР и Нигерия.