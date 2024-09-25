Песков заявил URA.RU, что принудить Россию к миру невозможно

Песков: принудить Россию к миру невозможно
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принудить Россию к миру невозможно
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принудить Россию к миру невозможно Фото:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россию невозможно принудить к миру. По его словам, мнение о том, что такое можно допустить с Москвой — фатальная ошибка. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.

«С моей точки зрения, такая позиция является фатальной, системной ошибкой. Это глубочайшее заблуждение. Ну, которая, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима», — ответил Песков на вопрос URA.RU.

Он добавил, что позиция, основанная на попытке принуждения России к миру является ошибкой. Нашу страну, по его словам, принудить к миру невозможно. Официальная Москва является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией, добавил он. 

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Совбезе ООН заявил, что не собирается договариваться о мире с Россией, а готов воевать и дальше. Он объяснил это тем, что «Россию можно только принудить к миру». 

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россию невозможно принудить к миру. По его словам, мнение о том, что такое можно допустить с Москвой — фатальная ошибка. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «С моей точки зрения, такая позиция является фатальной, системной ошибкой. Это глубочайшее заблуждение. Ну, которая, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Он добавил, что позиция, основанная на попытке принуждения России к миру является ошибкой. Нашу страну, по его словам, принудить к миру невозможно. Официальная Москва является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией, добавил он.  Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Совбезе ООН заявил, что не собирается договариваться о мире с Россией, а готов воевать и дальше. Он объяснил это тем, что «Россию можно только принудить к миру». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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