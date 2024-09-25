Песков заявил URA.RU, что принудить Россию к миру невозможно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россию невозможно принудить к миру. По его словам, мнение о том, что такое можно допустить с Москвой — фатальная ошибка. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.
«С моей точки зрения, такая позиция является фатальной, системной ошибкой. Это глубочайшее заблуждение. Ну, которая, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима», — ответил Песков на вопрос URA.RU.
Он добавил, что позиция, основанная на попытке принуждения России к миру является ошибкой. Нашу страну, по его словам, принудить к миру невозможно. Официальная Москва является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией, добавил он.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Совбезе ООН заявил, что не собирается договариваться о мире с Россией, а готов воевать и дальше. Он объяснил это тем, что «Россию можно только принудить к миру».
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