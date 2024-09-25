Кремль — URA.RU: разговоров о возобновлении зерновой сделки не ведется

Кремль: разговоров о возобновлении зерновой сделки не ведется
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о возобновлении зерновой сделки не идет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о возобновлении зерновой сделки не идет Фото:

Между странами не ведется диалога о возобновлении зерновой сделки. Это сложная тема, зависящая от множества факторов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами. 

«В настоящий момент никакие никакого диалога на этот счет не ведется. Собственно, определенный опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется. Мы исходим прежде всего из этого опыта, и в любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, допускают ли в Кремле возобновление зерновой сделки.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Нью-Йорке с украинским лидером Владимиром Зеленским. Эрдоган, как сообщают СМИ, пообещал предпринять усилия для того, чтобы возродить зерновую сделку.

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Между странами не ведется диалога о возобновлении зерновой сделки. Это сложная тема, зависящая от множества факторов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами.  «В настоящий момент никакие никакого диалога на этот счет не ведется. Собственно, определенный опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется. Мы исходим прежде всего из этого опыта, и в любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, допускают ли в Кремле возобновление зерновой сделки. Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Нью-Йорке с украинским лидером Владимиром Зеленским. Эрдоган, как сообщают СМИ, пообещал предпринять усилия для того, чтобы возродить зерновую сделку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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