Между странами не ведется диалога о возобновлении зерновой сделки. Это сложная тема, зависящая от множества факторов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами.
«В настоящий момент никакие никакого диалога на этот счет не ведется. Собственно, определенный опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется. Мы исходим прежде всего из этого опыта, и в любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, допускают ли в Кремле возобновление зерновой сделки.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Нью-Йорке с украинским лидером Владимиром Зеленским. Эрдоган, как сообщают СМИ, пообещал предпринять усилия для того, чтобы возродить зерновую сделку.
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