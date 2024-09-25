«Явка с повинной»: дело экс-замглавы Минобороны Иванова приняло неожиданный поворот

Тимур Иванов ранее вину не признавал
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
В документах по делу бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова появилась явка с повинной. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В уголовном деле экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова появилась явка с повинной», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Иванов сейчас находится в СИЗО.
Тимур Иванов обвиняется получении взятки в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что бывший военный не признал свою вину.
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