«Явка с повинной»: дело экс-замглавы Минобороны Иванова приняло неожиданный поворот

В деле бывшего замглавы Минобороны Иванова появилась явка с повинной

25 сентября 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов ранее вину не признавал Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России В документах по делу бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова появилась явка с повинной. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В уголовном деле экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова появилась явка с повинной», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Иванов сейчас находится в СИЗО. Тимур Иванов обвиняется получении взятки в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что бывший военный не признал свою вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В документах по делу бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова появилась явка с повинной. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В уголовном деле экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова появилась явка с повинной», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Иванов сейчас находится в СИЗО. Тимур Иванов обвиняется получении взятки в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что бывший военный не признал свою вину.