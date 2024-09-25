«Явка с повинной»: дело экс-замглавы Минобороны Иванова приняло неожиданный поворот

В деле бывшего замглавы Минобороны Иванова появилась явка с повинной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Тимур Иванов ранее вину не признавал Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В документах по делу бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова появилась явка с повинной. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В уголовном деле экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова появилась явка с повинной», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Иванов сейчас находится в СИЗО.

Тимур Иванов обвиняется получении взятки в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что бывший военный не признал свою вину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В документах по делу бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова появилась явка с повинной. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В уголовном деле экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова появилась явка с повинной», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Иванов сейчас находится в СИЗО. Тимур Иванов обвиняется получении взятки в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что бывший военный не признал свою вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...