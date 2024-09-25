Любимый певец Ельцина поделился секретом, как есть и худеть

Исполнитель нетленного хита «Русский вальс» певец Юлиан в последнее время заметно постройнел. В беседе с URA.RU любимый певец Бориса Ельцина объяснил причину своего феноменального преображения и рассказал, как можно есть и худеть.
«Если хочешь похудеть, то, во-первых, это слово нужно забыть навсегда, — говорит Заслуженный артист России. — Просто убрать из своего лексикона. „Худеть“ — от слова „худо“. А нам нужно сбрасывать вес! Необходимо ежедневно смотреть на себя в зеркало и говорить: „Мне это не нравится. Я хочу быть красивее и моложе!“. Кажется, элементарная вещь, но она работает.
Когда-то Майя Плисецкая сказала гениальную фразу: «Чтобы быть стройным и красивым, нужно не жрать!». Я уже давно выкинул хлебницу: советую всем сделать также. Помимо этого, исключил из своего рациона все мучное и сахар. Самое главное — нужно считать калории», — уверен певец.
В день можно позволить не больше 2000 калорий мужчинам и не больше полторы тысячи калорий — женщинам, считает артист. Все, что больше, моментально отразится на лице и других частях тела. «Надо пить побольше воды. За эти годы я уже стал профессором в вопросах сбрасывания веса: всю жизнь борюсь с самим собой. Я люблю вкусно поесть, поэтому регулярно сажусь за подсчет калории. Зато позволяю себе все», — уточнил Юлиан.
Многие любят на ночь поесть, напоминает о вредной привычке артист. Он уверен, что можно позволить себе белок и овощи поздним вечером. «То есть кусочек рыбы или мясо с овощами. Главное, не перебарщивать с калориями. Можно и банку сгущенки или пачку зефира съесть. Но при этом понимать, что половину суточной дозы калорий ты уже исчерпал», — добавил певец.
Юлиан говорит, что в свое время смог сбросить вес благодаря уколам для диабетиков, которые стали популярны среди наших звезд в последнее время. «Это нужно делать только под присмотром врача-эндокринолога, — предупреждает артист. — Эти уколы колют все наши звезды, но при этом в интервью говорят, что сбрасывают вес, сидя на кефире. Они все врут. Я — единственный артист, который признался, что, действительно, сбрасывал вес с помощью уколов для диабетиков. Но при этом я продолжал считать калории».
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