Глава СПЧ усомнился, что чайлдфри нужно запрещать

Глава СПЧ и советник президента РФ Валерий Фадеев не уверен в необходимости урегулирования идеологии чайлдфри на законодательном уровне, поскольку она не так сильна в России. Об этом он заявил в связи с внесением в Госдуму законопроекта о запрете пропаганды бездетности.
«Идеи [чайлдфри], конечно, вредны. Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить? Если они сильны — это требует доказательств со стороны депутатов — это [законопроект] можно поддержать», — передали слова Валерия Фадеева в telegram-канале СПЧ. Советник президента считает, что необходимо изучить, действительно ли влияние чайлдфри на российское общество настолько сильно в интернет-среде. Фадеев подчеркнул, что не уверен в этом.
Ранее стало известно, что в России готовят законопроект, предусматривающий административную ответственность за пропаганду идеологии чайлдфри, включая использование СМИ и интернета для этих целей. Штраф для физических лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных — от 100 до 200 тысяч, для юридических — от 800 тысяч до миллиона.
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