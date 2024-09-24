В России запрещают чайлдфри: как будут наказывать за пропаганду бездетности

Володин: за пропаганду чайлдфри грозит штраф до 5 млн рублей

24 сентября 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Штрафы за пропаганду чайлдфри в РФ составят от 50 до 100 тысяч рублей для физических лиц, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России готовят законопроект, предусматривающий административную ответственность за пропаганду идеологии чайлдфри, включая использование СМИ и интернета для этих целей. Что такое движение чайлдфри, какие штрафы могут грозить за его пропаганду и как относятся к движению в РФ — в материале URA.RU. Что такое чайлдфри Термин «чайлдфри» (childfree), который дословно переводится как «свободные от детей», был введен в 1970-х годах американской Национальной организацией для не-родителей. Сейчас она уже не существует. Это понятие было создано для отличия от слова «childless» (бездетные), подчеркивая сознательный выбор не иметь детей. Классификация чайлдфри: Чайлдлесс (бездетные) — люди, которые не могут иметь детей по медицинским причинам, таким как бесплодие. Их бездетность недобровольная и вызвана обстоятельствами, не зависящими от их желания;

Чайлдфри (свободные от детей) — те, кто сознательно принимает решение не иметь детей. Это выбор обусловлен личными предпочтениями и убеждениями, и эти люди не испытывают страданий от отсутствия детей;

Чайлдхейт (детоненавистники) — индивиды, испытывающие ненависть к детям. Они могут быть частью чайлдфри-сообщества, но представляют собой его радикальное крыло. Эта категория воспринимается как экстремальное проявление явления. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Какой штраф грозит за пропаганду чайлдфри Законопроект по запрету чайлдфри предполагает такие же штрафы, как и за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смену пола (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин. На данный момент за это законодательство предусматривает штрафы от 50 до 100 тысяч рублей для физических лиу. Иностранным гражданам может грозить арест до 15 суток или выдворение из страны. В случае распространения такой информации среди несовершеннолетних или через интернет и СМИ, штрафы увеличиваются в два раза. Так, за пропаганду чайлдфри штрафы для физических лиц составят от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. При пропаганде с использованием СМИ и интернета предусмотрены более высокие штрафы, достигающие до четырех миллионов рублей для юридических лиц. Если действия направлены на несовершеннолетних и осуществляются через интернет, штрафы могут составить от 200 тысяч до пяти миллионов рублей в зависимости от статуса правонарушителя. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заявления политиков РФ Валентина Матвиенко Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила мнение о необходимости законодательного запрета движения чайлдфри. Она также высказала свое отношение к современному феминизму, считая, что движение за равные права полов в нынешнем виде радикализировалось и утратило свою первоначальную цель. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею Матвиенко, подчеркнув, что все препятствия для повышения рождаемости должны быть устранены. По его словам, действия, направленные на увеличение числа рождений, уже выполняются. Все, что мешает этому процессу, должно исключаться из общественной жизни. Песков также отметил, что демографический вопрос остается одной из ключевых проблем для страны. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России готовят законопроект, предусматривающий административную ответственность за пропаганду идеологии чайлдфри, включая использование СМИ и интернета для этих целей. Что такое движение чайлдфри, какие штрафы могут грозить за его пропаганду и как относятся к движению в РФ — в материале URA.RU. Термин «чайлдфри» (childfree), который дословно переводится как «свободные от детей», был введен в 1970-х годах американской Национальной организацией для не-родителей. Сейчас она уже не существует. Это понятие было создано для отличия от слова «childless» (бездетные), подчеркивая сознательный выбор не иметь детей. Чайлдлесс (бездетные) — люди, которые не могут иметь детей по медицинским причинам, таким как бесплодие. Их бездетность недобровольная и вызвана обстоятельствами, не зависящими от их желания; Чайлдфри (свободные от детей) — те, кто сознательно принимает решение не иметь детей. Это выбор обусловлен личными предпочтениями и убеждениями, и эти люди не испытывают страданий от отсутствия детей; Чайлдхейт (детоненавистники) — индивиды, испытывающие ненависть к детям. Они могут быть частью чайлдфри-сообщества, но представляют собой его радикальное крыло. Эта категория воспринимается как экстремальное проявление явления. Законопроект по запрету чайлдфри предполагает такие же штрафы, как и за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смену пола (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин. На данный момент за это законодательство предусматривает штрафы от 50 до 100 тысяч рублей для физических лиу. Иностранным гражданам может грозить арест до 15 суток или выдворение из страны. В случае распространения такой информации среди несовершеннолетних или через интернет и СМИ, штрафы увеличиваются в два раза. Так, за пропаганду чайлдфри штрафы для физических лиц составят от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. При пропаганде с использованием СМИ и интернета предусмотрены более высокие штрафы, достигающие до четырех миллионов рублей для юридических лиц. Если действия направлены на несовершеннолетних и осуществляются через интернет, штрафы могут составить от 200 тысяч до пяти миллионов рублей в зависимости от статуса правонарушителя. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила мнение о необходимости законодательного запрета движения чайлдфри. Она также высказала свое отношение к современному феминизму, считая, что движение за равные права полов в нынешнем виде радикализировалось и утратило свою первоначальную цель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею Матвиенко, подчеркнув, что все препятствия для повышения рождаемости должны быть устранены. По его словам, действия, направленные на увеличение числа рождений, уже выполняются. Все, что мешает этому процессу, должно исключаться из общественной жизни. Песков также отметил, что демографический вопрос остается одной из ключевых проблем для страны.