«Осторожно, Москва»: правительственное авто попало в массовое ДТП в столице

25 сентября 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

В Москве произошла массовая авария (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Москвы произошла массовая авария с участием правительственной машины. По сообщениям telegram-канала Shot, столкнулись сразу пять автомобилей. «Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы у РГГУ. Сообщается о пострадавших», — написали в telegram-канале « Осторожно, Москва ». По словам очевидцев ДТП, пострадали сразу три человека — 40-летняя женщина, 25-летняя девушка и мужчина, возраст которого не уточняется. При этом Shot сообщает только о двух пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли экстренные службы и скорая помощь. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в ГУ МВД России по городу Москве. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено. 20:18 В официальном telegram-канале Госавтоинспекции столицы подтвердили, что водитель Toyota наехал на пешехода и четыре стоящих автомобиля на Миусской площади. По их данным, пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Сейчас следователи и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Москвы произошла массовая авария с участием правительственной машины. По сообщениям telegram-канала Shot, столкнулись сразу пять автомобилей. «Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы у РГГУ. Сообщается о пострадавших», — написали в telegram-канале «Осторожно, Москва». По словам очевидцев ДТП, пострадали сразу три человека — 40-летняя женщина, 25-летняя девушка и мужчина, возраст которого не уточняется. При этом Shot сообщает только о двух пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли экстренные службы и скорая помощь. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в ГУ МВД России по городу Москве. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено. 20:18 В официальном telegram-канале Госавтоинспекции столицы подтвердили, что водитель Toyota наехал на пешехода и четыре стоящих автомобиля на Миусской площади. По их данным, пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Сейчас следователи и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.