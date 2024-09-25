«Осторожно, Москва»: правительственное авто попало в массовое ДТП в столице

В центре Москвы произошла массовая авария с участием правительственной машины. По сообщениям telegram-канала Shot, столкнулись сразу пять автомобилей.
«Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы у РГГУ. Сообщается о пострадавших», — написали в telegram-канале «
По словам очевидцев ДТП, пострадали сразу три человека — 40-летняя женщина, 25-летняя девушка и мужчина, возраст которого не уточняется. При этом Shot сообщает только о двух пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли экстренные службы и скорая помощь.
Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в ГУ МВД России по городу Москве. На момент публикации новости ответ не поступил.
Обновлено. 20:18
В официальном telegram-канале Госавтоинспекции столицы подтвердили, что водитель Toyota наехал на пешехода и четыре стоящих автомобиля на Миусской площади. По их данным, пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Сейчас следователи и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.
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