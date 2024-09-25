«Осторожно, Москва»: правительственное авто попало в массовое ДТП в столице

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Весна опять пришла. Челябинск, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
В Москве произошла массовая авария (фото из архива) Фото:

В центре Москвы произошла массовая авария с участием правительственной машины. По сообщениям telegram-канала Shot, столкнулись сразу пять автомобилей.

«Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы у РГГУ. Сообщается о пострадавших», — написали в telegram-канале «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев ДТП, пострадали сразу три человека — 40-летняя женщина, 25-летняя девушка и мужчина, возраст которого не уточняется. При этом Shot сообщает только о двух пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли экстренные службы и скорая помощь.

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в ГУ МВД России по городу Москве. На момент публикации новости ответ не поступил.

Обновлено. 20:18

В официальном telegram-канале Госавтоинспекции столицы подтвердили, что водитель Toyota наехал на пешехода и четыре стоящих автомобиля на Миусской площади. По их данным, пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Сейчас следователи и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

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В центре Москвы произошла массовая авария с участием правительственной машины. По сообщениям telegram-канала Shot, столкнулись сразу пять автомобилей. «Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы у РГГУ. Сообщается о пострадавших», — написали в telegram-канале «Осторожно, Москва». По словам очевидцев ДТП, пострадали сразу три человека — 40-летняя женщина, 25-летняя девушка и мужчина, возраст которого не уточняется. При этом Shot сообщает только о двух пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли экстренные службы и скорая помощь. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в ГУ МВД России по городу Москве. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено. 20:18 В официальном telegram-канале Госавтоинспекции столицы подтвердили, что водитель Toyota наехал на пешехода и четыре стоящих автомобиля на Миусской площади. По их данным, пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Сейчас следователи и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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