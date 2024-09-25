В Ханты-Мансийском автономном округе выросло число дошкольников, заболевших энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба окружного Роспотребнадзора на своей сайте.
«По предварительным диагнозам заболеваемость (энтеровирусной инфекцией) составила 4,3 случая на 100 тысяч населения. Наибольшая заболеваемость среди дошкольников», — следует из сообщения. Актуальный показатель заболевших оказался выше в сравнении с предыдущей неделей.
В пресс-службе окружного надзорного ведомства корреспонденту URA.RU рассказали, что всплеск энтеровируса связан с началом учебного года. «Энтеровирусной инфекции свойственна летне-осенняя сезонность. Всплеск заболеваемости, как правило, бывает связан с началом учебного года, когда дети возвращаются с мест проведения каникул в других регионах и собираются в коллективы. Миграционные процессы среди населения способствуют изменению пейзажа циркулирующих вирусов», — прокомментировали агентству в Роспотребнадзоре ХМАО.
Для энтеровируса характерны такие симптомы, как расстройство пищеварения, высыпания на коже, повышенная температура, насморк. «На начальной стадии энтеровирусная инфекция, вызванная некоторыми типами вирусов, протекает как ОРВИ. Симптомы поражения кишечника и сыпь появляются позже, поэтому точно дифференцировать ОРВИ и ЭВИ можно только лабораторными методами диагностики, или путем медицинского наблюдения динамики заболевания», — добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 66 школьных классов перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю с 16 по 22 сентября количество случаев заболеваний ОРВИ в ХМАО превысило эпидпорог почти на половину. Среди больных чаще всего заражаются дети в возрасте от семи до 14 лет.
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