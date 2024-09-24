24 сентября 2024

В ХМАО школьников массово перевели на дистант из-за ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорских школьников массово перевели на дистант из-за ОРВИ
Югорских школьников массово перевели на дистант из-за ОРВИ Фото:

В ХМАО 66 школьных классов перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил окружной Роспотребнадзор на своем сайте.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ разобщены и переведены на дистанционные формы обучения восемь групп в шести детских садах пяти муниципальных образований, 66 классов 25-ти школ девяти МО, 43 группы двух СУЗов двух МО, одна группа в ВУЗе», — следует из сообщения. За прошедшую неделю с 16 по 22 сентября количество случаев заболеваний ОРВИ в ХМАО превысило эпидпорог почти на половину. Среди больных чаще всего заражаются дети в возрасте от семи до 14 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что В Югорске ввели запрет на проведение массовых мероприятий в школах и детских садах из-за растущего числа заболевших острыми респираторными инфекциями. В образовательных учреждениях также будут измерять температуру, дезинфицировать помещения и при необходимости вводить дистанционное обучение.

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В ХМАО 66 школьных классов перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил окружной Роспотребнадзор на своем сайте. «В связи с заболеваемостью ОРВИ разобщены и переведены на дистанционные формы обучения восемь групп в шести детских садах пяти муниципальных образований, 66 классов 25-ти школ девяти МО, 43 группы двух СУЗов двух МО, одна группа в ВУЗе», — следует из сообщения. За прошедшую неделю с 16 по 22 сентября количество случаев заболеваний ОРВИ в ХМАО превысило эпидпорог почти на половину. Среди больных чаще всего заражаются дети в возрасте от семи до 14 лет. Ранее URA.RU рассказывало, что В Югорске ввели запрет на проведение массовых мероприятий в школах и детских садах из-за растущего числа заболевших острыми респираторными инфекциями. В образовательных учреждениях также будут измерять температуру, дезинфицировать помещения и при необходимости вводить дистанционное обучение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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