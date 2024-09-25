На трассе под Тюменью ограничили движение

Из-за аварии на трассе «Тюмень — Омск» движение организовано в режиме реверса
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение на трассе затруднено из-за ДТП
Движение на трассе затруднено из-за ДТП Фото:

На трассе «Тюмень — Омск» из-за аварии затруднено движение транспорта. Об этом сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 на 24 километре произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Омска», — пишет telegram-канал.

В диспетчерской службе «Уралуправтодора» уточнили, что авария произошла в районе поворота на поселок Боровский. В течение какого времени движение будет ограничено, не уточняется.

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На трассе «Тюмень — Омск» из-за аварии затруднено движение транспорта. Об этом сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-402 на 24 километре произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Омска», — пишет telegram-канал. В диспетчерской службе «Уралуправтодора» уточнили, что авария произошла в районе поворота на поселок Боровский. В течение какого времени движение будет ограничено, не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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