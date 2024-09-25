Движение на трассе затруднено из-за ДТП
На трассе «Тюмень — Омск» из-за аварии затруднено движение транспорта. Об этом сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 на 24 километре произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Омска», — пишет telegram-канал.
В диспетчерской службе «Уралуправтодора» уточнили, что авария произошла в районе поворота на поселок Боровский. В течение какого времени движение будет ограничено, не уточняется.
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