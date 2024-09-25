Пропавшего более 20-ти лет назад мужчину нашли в рабстве в Тюменской области

В селе Большое Сорокино (Тюменской области) местная жительница обратила внимание на неопрятного мужчину, который пас коров. Как выяснилось позднее, вот уже 24 года он находился в рабстве у уроженцев Казахстана, а до этого жил в соседней Омской области. Историю сообщили журналисты 72.ru.
«В Большом Сорокино Геннадий (пропавший мужчина — прим. URA.RU) за еду выполнял любую работу у неких мужчин. Известно, что в 2000 году поехал на шабашку с азербайджанцами или армянами перебирать картошку. А дальше — провал», — говорится в публикации.
Найти родственников Геннадию помогла местный волонтер. В соцсетях она разместила его фото и на связь вышел родной брат. Оказалось, что пропавший мужчина жил в городе Тюкалинске Омской области вместе с братом и мамой. В 2000 году его объявляли в розыск и 24 года он считался пропавшим. Родственники думали, что его нет в живых. По информации 72.ru, Геннадий уже дома с братом. За время его отсутствия мама умерла.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
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