В Петербург доставили задержанного жителя Березников (Пермский край), который вступил в интимную переписку с маленькой девочкой. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
«В Прикамье задержали мужчину по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности 7-летней девочки. <...> Расследуется уголовное дело по статье насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста», — написано в telegram-канале ведомства.
По данным следствия, подозреваемый с июля по сентябрь этого года переписывался с ребенком, отправляя ей сообщения интимного характера, требуя в ответ от девочки подобных фотографий и видео. Злоумышленнику уже предъявили обвинение. В ходе допроса 35-летний житель Пермского каря полностью признал свою вину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование инцидента продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!