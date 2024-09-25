25 сентября 2024

В Березниках задержали мужчину, который упрашивал 7-летнюю выслать интимные фото. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание произошло 25 сентября
Задержание произошло 25 сентября Фото:

В Петербург доставили задержанного жителя Березников (Пермский край), который вступил в интимную переписку с маленькой девочкой. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

«В Прикамье задержали мужчину по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности 7-летней девочки. <...> Расследуется уголовное дело по статье насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста», — написано в telegram-канале ведомства.

По данным следствия, подозреваемый с июля по сентябрь этого года переписывался с ребенком, отправляя ей сообщения интимного характера, требуя в ответ от девочки подобных фотографий и видео. Злоумышленнику уже предъявили обвинение. В ходе допроса 35-летний житель Пермского каря полностью признал свою вину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование инцидента продолжается.

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В Петербург доставили задержанного жителя Березников (Пермский край), который вступил в интимную переписку с маленькой девочкой. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. «В Прикамье задержали мужчину по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности 7-летней девочки. <...> Расследуется уголовное дело по статье насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста», — написано в telegram-канале ведомства. По данным следствия, подозреваемый с июля по сентябрь этого года переписывался с ребенком, отправляя ей сообщения интимного характера, требуя в ответ от девочки подобных фотографий и видео. Злоумышленнику уже предъявили обвинение. В ходе допроса 35-летний житель Пермского каря полностью признал свою вину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование инцидента продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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