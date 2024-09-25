Пересмотр роста ВВП РФ от международных аналитиков не удивил Минэкономразвития

Обновленные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по росту экономики России в этом году близки к прогнозу Минэкономразвития РФ. Ожидания на 2025 год, однако, «предсказуемо занижены». Об этом рассказал директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Лев Денисов.
«Пересмотр консервативных прогнозов международных организаций относительно экономики России в сторону более реалистичных цифр уже не удивляет. Стоит напомнить, что без исключения все подобные прогнозы на протяжении последних лет корректировались вверх», — сказал Денисов, чьи слова приводит ТАСС.
Аналитик также заявил, что новые оценки ОЭСР на 2024 год близки к прогнозу по росту ВВП РФ со стороны Минэкономразвития, а за 2025 год — занижены. Денисов отметил, что в прогнозе ОЭСР не учитывают инициированные президентом России Владимиром Путиным новых нацпроектов.
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