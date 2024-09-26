Украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать из-за успешных действий российских войск в зоне спецоперации. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Зеленский, который поехал в Америку для того, чтобы опять поползать на коленях перед хозяевами, какое бы ему ни дали добро, в конечном итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию», — сообщил Алаудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что в районе Торецка и Часова Яра российские войска успешно продвигаются вперед, создавая трудности для ВСУ, которые начинают отступать.
Политолог Богдан Безпалько считает маловероятной капитуляцию Зеленского после его визита в США. Он отмечает, что украинский лидер осознает, что единственным выходом для него остается продолжение боевых действий, передает «Царьград».
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