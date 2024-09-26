Песков раскрыл, почему Путин объявил о ядерной доктрине в открытом формате

Совещание совета безопасности по ядерному сдерживанию прошло в открытом формате из-за текущей ситуации в мире и уровня противостояния против страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это первое за год такое совещание. До этого [такие совещания] далеко не всегда проходили в открытом режиме. Сейчас связано с геополитической обстановкой и общем уровнем конфронтации вокруг нас», — заявил Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Его слова опубликованы в telegram-канале журналиста.
Ранее президент России Владимир Путин провел совещание Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Во время встречи глава РФ предложил усовершенствовать ядерную доктрину страны. Отмечается, что указ российского лидера об обновлении ядерной доктрины страны выпустят по готовности.
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