Песков рассказал, когда Путин обновит ядерную доктрину РФ

Песков: указ президента об обновлении ядерной доктрины издадут по готовности
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Указ президента, утверждающий обновленную ядерную доктрину страны, будет выпущен по готовности, заявил Песков
Указ президента, утверждающий обновленную ядерную доктрину страны, будет выпущен по готовности, заявил Песков Фото:

Указ президента России Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины страны выпустят по готовности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По готовности [указ] будет выпущен», — сообщил Песков, передает ТАСС. Так пресс-секретарь ответил на вопрос, получил ли одобрение проект и будет ли он утвержден указом президента РФ.

Ранее Путин провел совещание Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Во время встречи глава РФ предложил усовершенствовать ядерную доктрину страны. Отмечается, что постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию не было более года

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Указ президента России Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины страны выпустят по готовности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По готовности [указ] будет выпущен», — сообщил Песков, передает ТАСС. Так пресс-секретарь ответил на вопрос, получил ли одобрение проект и будет ли он утвержден указом президента РФ. Ранее Путин провел совещание Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Во время встречи глава РФ предложил усовершенствовать ядерную доктрину страны. Отмечается, что постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию не было более года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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