В США забили тревогу из-за решения Путина по ядерной доктрине

Пересмотр условий применения ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным является способом принудить страны НАТО изменить свою позицию по конфликту на Украине. Альянсу следует проявить сдержанность, поскольку в противном случае существует реальная угроза применения ядерного оружия. Такое мнение высказал отставной подполковник вооруженных сил США Дэниэл Дэвис.
«Россия этим движением говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы», — заявил Дэвис в эфире своего youtube-канала. Дэвис отметил, что решение Путина ставит Запад перед выбором: продолжать вмешательство, что может спровоцировать использование тактического ядерного оружия Москвой, или пожертвовать Украиной. Он подчеркнул, что большинство граждан США и Европы не хотят участвовать в этом конфликте и рисковать своими жизнями.
Владимир Путин 25 сентября предложил изменить ядерную доктрину, призывая учитывать агрессию неядерного государства с поддержкой ядерного как совместное нападение на Россию. Это было озвучено на заседании Совбеза, где также обсуждались условия применения ядерного оружия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.