В США забили тревогу из-за решения Путина по ядерной доктрине

Дэвис: Запад столкнулся с дилеммой из-за пересмотра Путиным ядерной доктрины РФ
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Решение Путина ставит Запад в неудобное положение, заявил Дэвис
Решение Путина ставит Запад в неудобное положение, заявил Дэвис Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пересмотр условий применения ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным является способом принудить страны НАТО изменить свою позицию по конфликту на Украине. Альянсу следует проявить сдержанность, поскольку в противном случае существует реальная угроза применения ядерного оружия. Такое мнение высказал отставной подполковник вооруженных сил США Дэниэл Дэвис.

«Россия этим движением говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы», — заявил Дэвис в эфире своего youtube-канала. Дэвис отметил, что решение Путина ставит Запад перед выбором: продолжать вмешательство, что может спровоцировать использование тактического ядерного оружия Москвой, или пожертвовать Украиной. Он подчеркнул, что большинство граждан США и Европы не хотят участвовать в этом конфликте и рисковать своими жизнями.

Владимир Путин 25 сентября предложил изменить ядерную доктрину, призывая учитывать агрессию неядерного государства с поддержкой ядерного как совместное нападение на Россию. Это было озвучено на заседании Совбеза, где также обсуждались условия применения ядерного оружия.

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Пересмотр условий применения ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным является способом принудить страны НАТО изменить свою позицию по конфликту на Украине. Альянсу следует проявить сдержанность, поскольку в противном случае существует реальная угроза применения ядерного оружия. Такое мнение высказал отставной подполковник вооруженных сил США Дэниэл Дэвис. «Россия этим движением говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы», — заявил Дэвис в эфире своего youtube-канала. Дэвис отметил, что решение Путина ставит Запад перед выбором: продолжать вмешательство, что может спровоцировать использование тактического ядерного оружия Москвой, или пожертвовать Украиной. Он подчеркнул, что большинство граждан США и Европы не хотят участвовать в этом конфликте и рисковать своими жизнями. Владимир Путин 25 сентября предложил изменить ядерную доктрину, призывая учитывать агрессию неядерного государства с поддержкой ядерного как совместное нападение на Россию. Это было озвучено на заседании Совбеза, где также обсуждались условия применения ядерного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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