Путин предложил изменить ядерную доктрину России: новые условия применения оружия

Президент РФ Владимир Путин призвал изменить ядерную доктрину. На заседании Совбеза по ядерному сдерживанию он предложил, в частности, считать агрессию неядерного государства при поддержке ядерного их совместным нападением на Россию. Об этом и других новых условиях применения ядерного оружия — в материале URA.RU.
Применение ядерного оружия
Россия может применять ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии, которая является Союзным государством. Также РФ будет использовать ядерное оружие в случае, если другая страна начнет массированный запуск ракет и БПЛА в сторону российских территорий и пересечет ее границы. Кроме того, Россия осуществит применение ядерного оружия при критической угрозе со стороны противника, даже при использовании им обычного оружия.
Агрессия для РФ со стороны неядерного государства при поддержке ядерного
Агрессия в сторону России неядерного государства при поддержке или участии ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на российские территории. Глава государства призвал внести это уточнение в новую ядерную доктрину.
«На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — заявил Путин. Это и другие предложения главы РФ публикуют в официальном telegram-канале Кремля.
Ядерная триада
Ядерная триада — важнейшая гарантия безопасности России и ее граждан. В ядерную триаду РФ входят три компонента стратегических вооруженных сил:
- бомбардировщики, несущие ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой (воздушный);
- стационарные (шахты) и мобильные пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет — МБР (наземный);
- атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (морской).
Расширение политики ядерного сдерживания
Будет изменен проект основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания. В частности, будет расширена категория стран и военных союзов, в отношении которых РФ будет проводить сдерживание. Также будет увеличен перечень военных угроз.
Что предшествовало изменению ядерной доктрины
Изменение ядерной доктрины и уточнение основ госполитики России в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам. За последний год специалисты анализировали и оценивали необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерного оружия.
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