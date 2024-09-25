25 сентября 2024

В парке Екатеринбурга нашли труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
На месте ЧП уже работает следственная группа (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в парке имени Павлика Морозова нашли труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«На месте происшествия работают силовики и медики», — сказал собеседник агентства. В свердловском СУ СК сообщили, что устанавливают обстоятельства случившегося.

По данным источника агентства, погибшему 48 лет. Точная причина смерти будет установлена при вскрытии. Предварительно, до трагедии мужчина пил спиртное.

«По предварительной информации, речь идет о смерти бездомного мужчины. Данные о его личности устанавливаются сотрудниками уголовного розыска. Криминала в ситуации в настоящее время не усматривается», — заключили в ГУ МВД по Свердловской области.

Рядом с телом лежит бутылка из-под спиртного
Рядом с телом лежит бутылка из-под спиртного
Фото:

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В Екатеринбурге в парке имени Павлика Морозова нашли труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «На месте происшествия работают силовики и медики», — сказал собеседник агентства. В свердловском СУ СК сообщили, что устанавливают обстоятельства случившегося. По данным источника агентства, погибшему 48 лет. Точная причина смерти будет установлена при вскрытии. Предварительно, до трагедии мужчина пил спиртное. «По предварительной информации, речь идет о смерти бездомного мужчины. Данные о его личности устанавливаются сотрудниками уголовного розыска. Криминала в ситуации в настоящее время не усматривается», — заключили в ГУ МВД по Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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