В Екатеринбурге две 16-летних подруги загадочно пропали и были найдены без сознания

В Екатеринбурге две 16-летних подруги отравились неизвестным веществом

26 сентября 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Что случилось с девушками, выяснит полиция (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге полиция выясняет обстоятельства происшествия с двумя 16-летними девушками, которые были найдены ночью на улице без сознания. Предположительно, подруги отравились сильнодействующими лекарствами, рассказал URA.RU источник. «Одна из подростков отпросилась вечером 24 сентября у матери с ночевкой к подруге. Они ровесницы, и обе учатся в одном из колледжей. Та была дома одна, потому что ее мама и сестра уехали к заболевшему дедушке на Алтай. Наутро и днем девочка не вышла на связь. Вечером 25 сентября перепуганная мать обратилась в полицию», — рассказал собеседник агентства. Наряд выехал по адресу на улицу Фрунзе ко второй подруге, но дверь квартиры никто не открыл. Сотовые девушек не отвечали. При просмотре камер наблюдения выяснилось, что студентки примерно в половине второго ночи 25 числа вышли из подъезда и скрылись в неизвестном направлении. Также полицейские установили, что в эту ночь в половине пятого от дома №77 по улице 8 Марта бригада скорой помощи увезла двух неизвестных девушек, которые были найдены без сознания. «Они были доставлены в токсикоцентр психиатрической больницы. Мама одной из студенток опознала свою дочь и ее подругу. По предварительным данным, у подростков острое отравление сильнодействующими медицинскими препаратами. Они в медикаментозной коме. Состояние подруг тяжелое, но стабильное, их жизни ничего не угрожает», — добавил источник. Корреспондент обратился с запросом в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается. На одну из мам пострадавших составлен административный протокол за недолжное исполнение родительских обязанностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полиция выясняет обстоятельства происшествия с двумя 16-летними девушками, которые были найдены ночью на улице без сознания. Предположительно, подруги отравились сильнодействующими лекарствами, рассказал URA.RU источник. «Одна из подростков отпросилась вечером 24 сентября у матери с ночевкой к подруге. Они ровесницы, и обе учатся в одном из колледжей. Та была дома одна, потому что ее мама и сестра уехали к заболевшему дедушке на Алтай. Наутро и днем девочка не вышла на связь. Вечером 25 сентября перепуганная мать обратилась в полицию», — рассказал собеседник агентства. Наряд выехал по адресу на улицу Фрунзе ко второй подруге, но дверь квартиры никто не открыл. Сотовые девушек не отвечали. При просмотре камер наблюдения выяснилось, что студентки примерно в половине второго ночи 25 числа вышли из подъезда и скрылись в неизвестном направлении. Также полицейские установили, что в эту ночь в половине пятого от дома №77 по улице 8 Марта бригада скорой помощи увезла двух неизвестных девушек, которые были найдены без сознания. «Они были доставлены в токсикоцентр психиатрической больницы. Мама одной из студенток опознала свою дочь и ее подругу. По предварительным данным, у подростков острое отравление сильнодействующими медицинскими препаратами. Они в медикаментозной коме. Состояние подруг тяжелое, но стабильное, их жизни ничего не угрожает», — добавил источник. Корреспондент обратился с запросом в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается. На одну из мам пострадавших составлен административный протокол за недолжное исполнение родительских обязанностей.