В Свердловской области следователи СКР объявили в розыск 33-летнего Евгения Голубчикова, которого подозревают в убийстве человека в закрытом городе Лесной. Заведено уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Следственным отделом по ЗАТО город Лесной СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту убийства 32-летнего местного жителя 24 сентября. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Назначен комплекс судебных экспертиз», — следует из сообщения.
Согласно ориентировке, Голубчиков уже был судим, он проживает в поселке Таежный. Разыскиваемый может передвигаться на автомобиле ВАЗ-2114.
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