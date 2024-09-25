25 сентября 2024

СКР объявил в розыск вооруженного свердловчанина из-за убийства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи завели уголовное дело Фото:

В Свердловской области следователи СКР объявили в розыск 33-летнего Евгения Голубчикова, которого подозревают в убийстве человека в закрытом городе Лесной. Заведено уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Следственным отделом по ЗАТО город Лесной СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту убийства 32-летнего местного жителя 24 сентября. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Назначен комплекс судебных экспертиз», — следует из сообщения.

Согласно ориентировке, Голубчиков уже был судим, он проживает в поселке Таежный. Разыскиваемый может передвигаться на автомобиле ВАЗ-2114.

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В Свердловской области следователи СКР объявили в розыск 33-летнего Евгения Голубчикова, которого подозревают в убийстве человека в закрытом городе Лесной. Заведено уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Следственным отделом по ЗАТО город Лесной СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту убийства 32-летнего местного жителя 24 сентября. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Назначен комплекс судебных экспертиз», — следует из сообщения. Согласно ориентировке, Голубчиков уже был судим, он проживает в поселке Таежный. Разыскиваемый может передвигаться на автомобиле ВАЗ-2114.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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