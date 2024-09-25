25 сентября 2024

В ХМАО открылся скандальный аквапарк после ремонта. Видео

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В Ханты-Мансийске после ремонта открылся аквапарк Ледового дворца спорта
В Ханты-Мансийске после ремонта открылся аквапарк Ледового дворца спорта Фото:

В Ханты-Мансийске открылся аквапарк Ледового дворца спорта. Летом на объекте проводили ремонтные работы. Об этом сообщил telegram-канал «ЮграМегаСпорт».

«Горки теперь новые и безопасные. Отремонтирована малая чаша бассейна с использованием эпоксидной затирки, которая прослужит дольше. Пространство аквапарка дополнено новыми шезлонгами, столиками, мини-диванами и спортивным инвентарем для водных видов спорта», — рассказал директор «ЮграМегаСпорт» Артем Сухорущенко. Видео с обзором на обновленный аквапарк опубликовали в telegram-канале учреждения.

В аквапарке также установили сушилки для купальников и отремонтировали раздевалки. Вскоре на объекте будет работать фитобар, для которого выделили отдельную зону.

Несколько лет назад в этом аквапарке разгорелся скандал из-за видео, на котором уборщицы сливали воду после мытья полов в бассейн. В соцсети «ВКонтакте» жители Ханты-Мансийска также жаловались на отсутствие лежаков, грязные полы и воду в бассейнах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте аквапарк «Аквамарин» закрылся на техобслуживание спустя почти месяц после того, как одна из посетительниц порвала промежность, скатываясь с горки. Девушку доставили на скорой в больницу и наложили швы. А следователи организовали проверку из-за происшествия.

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В Ханты-Мансийске открылся аквапарк Ледового дворца спорта. Летом на объекте проводили ремонтные работы. Об этом сообщил telegram-канал «ЮграМегаСпорт». «Горки теперь новые и безопасные. Отремонтирована малая чаша бассейна с использованием эпоксидной затирки, которая прослужит дольше. Пространство аквапарка дополнено новыми шезлонгами, столиками, мини-диванами и спортивным инвентарем для водных видов спорта», — рассказал директор «ЮграМегаСпорт» Артем Сухорущенко. Видео с обзором на обновленный аквапарк опубликовали в telegram-канале учреждения. В аквапарке также установили сушилки для купальников и отремонтировали раздевалки. Вскоре на объекте будет работать фитобар, для которого выделили отдельную зону. Несколько лет назад в этом аквапарке разгорелся скандал из-за видео, на котором уборщицы сливали воду после мытья полов в бассейн. В соцсети «ВКонтакте» жители Ханты-Мансийска также жаловались на отсутствие лежаков, грязные полы и воду в бассейнах. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте аквапарк «Аквамарин» закрылся на техобслуживание спустя почти месяц после того, как одна из посетительниц порвала промежность, скатываясь с горки. Девушку доставили на скорой в больницу и наложили швы. А следователи организовали проверку из-за происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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