В Ханты-Мансийске открылся аквапарк Ледового дворца спорта. Летом на объекте проводили ремонтные работы. Об этом сообщил telegram-канал «ЮграМегаСпорт».
«Горки теперь новые и безопасные. Отремонтирована малая чаша бассейна с использованием эпоксидной затирки, которая прослужит дольше. Пространство аквапарка дополнено новыми шезлонгами, столиками, мини-диванами и спортивным инвентарем для водных видов спорта», — рассказал директор «ЮграМегаСпорт» Артем Сухорущенко. Видео с обзором на обновленный аквапарк опубликовали в telegram-канале учреждения.
В аквапарке также установили сушилки для купальников и отремонтировали раздевалки. Вскоре на объекте будет работать фитобар, для которого выделили отдельную зону.
Несколько лет назад в этом аквапарке разгорелся скандал из-за видео, на котором уборщицы сливали воду после мытья полов в бассейн. В соцсети «ВКонтакте» жители Ханты-Мансийска также жаловались на отсутствие лежаков, грязные полы и воду в бассейнах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте аквапарк «Аквамарин» закрылся на техобслуживание спустя почти месяц после того, как одна из посетительниц порвала промежность, скатываясь с горки. Девушку доставили на скорой в больницу и наложили швы. А следователи организовали проверку из-за происшествия.
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