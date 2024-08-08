В ХМАО девушка порвала промежность при посещении аквапарка

Врачи спасли югорчанку, которая порвала промежность, скатываясь с горки в аквапарке. Пациентку доставили на скорой в больницу и наложили ей швы, сообщила акушер-гинеколог из Сургута Ляйсан Хисамиева в своем блоге.
«На днях была девочка, 20 лет. Решила она сходить в аквапарк. Когда она скатывалась с самой высокой горки по течению воды на высокой скорости и у нее случился разрыв промежности. Все было в крови, вызвали скорую, отвезли в гинекологию. Под наркозом накладывали швы на промежность. Сейчас она еле ходит и собирается подавать в суд на аквапарк», — рассказала гинеколог в своем аккаунте в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
В каком аквапарке произошел инцидент — неизвестно. Корреспондент URA.RU попросил Хисамиеву связать его с пациенткой. На момент публикации обратная связь не поступила.
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