08 августа 2024

В ХМАО девушка порвала промежность при посещении аквапарка

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянка порвала промежность, когда скатывалась с горки в аквапарке
Сургутянка порвала промежность, когда скатывалась с горки в аквапарке Фото:

Врачи спасли югорчанку, которая порвала промежность, скатываясь с горки в аквапарке. Пациентку доставили на скорой в больницу и наложили ей швы, сообщила акушер-гинеколог из Сургута Ляйсан Хисамиева в своем блоге.

«На днях была девочка, 20 лет. Решила она сходить в аквапарк. Когда она скатывалась с самой высокой горки по течению воды на высокой скорости и у нее случился разрыв промежности. Все было в крови, вызвали скорую, отвезли в гинекологию. Под наркозом накладывали швы на промежность. Сейчас она еле ходит и собирается подавать в суд на аквапарк», — рассказала гинеколог в своем аккаунте в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В каком аквапарке произошел инцидент — неизвестно. Корреспондент URA.RU попросил Хисамиеву связать его с пациенткой. На момент публикации обратная связь не поступила.

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Врачи спасли югорчанку, которая порвала промежность, скатываясь с горки в аквапарке. Пациентку доставили на скорой в больницу и наложили ей швы, сообщила акушер-гинеколог из Сургута Ляйсан Хисамиева в своем блоге. «На днях была девочка, 20 лет. Решила она сходить в аквапарк. Когда она скатывалась с самой высокой горки по течению воды на высокой скорости и у нее случился разрыв промежности. Все было в крови, вызвали скорую, отвезли в гинекологию. Под наркозом накладывали швы на промежность. Сейчас она еле ходит и собирается подавать в суд на аквапарк», — рассказала гинеколог в своем аккаунте в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). В каком аквапарке произошел инцидент — неизвестно. Корреспондент URA.RU попросил Хисамиеву связать его с пациенткой. На момент публикации обратная связь не поступила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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