У екатеринбургской коммунальщицы со счета на Кипре украли 12 млн рублей

26 сентября 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

У председателя ТСЖ пропали личные накопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У председателя одного из ТСЖ Верх-Исетского района в Екатеринбурге с валютного счета банка на Кипре пропали 183 тысячи долларов США, что эквивалентно почти 12 миллионам рублей. В краже подозревают бывшего сотрудника банка «Открытие», где женщина когда-то хранила сбережения. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «Еще в 2013-м году председатель ТСЖ открыла в банке „Открытие“ на улице Крауля валютный счет на сумму 183 тысячи долларов. Спустя два года она счет закрыла и перевела деньги в рублях в другой банк. Однако менеджер „Открытия“ убедил бывшую клиентку перевести накопления в банк на Кипре. Потом он под разными предлогами просил у дамы пароли для доступа к счету — якобы для отслеживания начисления процентов», — рассказал собеседник агентства. Спустя несколько лет коммунальщица обратилась в кипрский банк и узнала, что с ее счета выведены все деньги на неизвестные счета. В общей сложности пропали 183 тысячи долларов США, что эквивалентно 11 млн 895 тысячам рублей по курсу на 2015 год. Женщина обратилась в полицию. В причастности к совершению преступления подозревается бывший менеджер банка «Открытие», который сейчас работает в другом месте. В ближайшее время будет проведен его опрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У председателя одного из ТСЖ Верх-Исетского района в Екатеринбурге с валютного счета банка на Кипре пропали 183 тысячи долларов США, что эквивалентно почти 12 миллионам рублей. В краже подозревают бывшего сотрудника банка «Открытие», где женщина когда-то хранила сбережения. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «Еще в 2013-м году председатель ТСЖ открыла в банке „Открытие“ на улице Крауля валютный счет на сумму 183 тысячи долларов. Спустя два года она счет закрыла и перевела деньги в рублях в другой банк. Однако менеджер „Открытия“ убедил бывшую клиентку перевести накопления в банк на Кипре. Потом он под разными предлогами просил у дамы пароли для доступа к счету — якобы для отслеживания начисления процентов», — рассказал собеседник агентства. Спустя несколько лет коммунальщица обратилась в кипрский банк и узнала, что с ее счета выведены все деньги на неизвестные счета. В общей сложности пропали 183 тысячи долларов США, что эквивалентно 11 млн 895 тысячам рублей по курсу на 2015 год. Женщина обратилась в полицию. В причастности к совершению преступления подозревается бывший менеджер банка «Открытие», который сейчас работает в другом месте. В ближайшее время будет проведен его опрос.