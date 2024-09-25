В Ханты-Мансийске на улице Объездной загорелась кровля пятиэтажного дома. Предварительно, пострадавших нет, спасатели продолжают работу на месте пожара, сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«В 11:55 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на кровле пятиэтажки по ул. Объездной. Через три минуты на место прибыли первые подразделения, происходило открытое горение деревянной обрешетки и утеплителя», — сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО.
Пожарным пришлось использовать подъемник чтобы добраться до очага на верхнем этаже, в настоящий момент возгорание локализовано. Спасатели разбирают сгоревшие конструкции и проводят поквартирный обход.
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