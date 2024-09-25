25 сентября 2024

В Ханты-Мансийске произошел пожар в жилом доме. Видео

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Пожарные локализовал возгорание кровли пятиэтажки в Ханты-Мансийске
Пожарные локализовал возгорание кровли пятиэтажки в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске на улице Объездной загорелась кровля пятиэтажного дома. Предварительно, пострадавших нет, спасатели продолжают работу на месте пожара, сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«В 11:55 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на кровле пятиэтажки по ул. Объездной. Через три минуты на место прибыли первые подразделения, происходило открытое горение деревянной обрешетки и утеплителя», — сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО.

Пожарным пришлось использовать подъемник чтобы добраться до очага на верхнем этаже, в настоящий момент возгорание локализовано. Спасатели разбирают сгоревшие конструкции и проводят поквартирный обход.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте загорелось здание бывшего кинотеатра «Аврора». Причиной пожара стало возгорание мусора.

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В Ханты-Мансийске на улице Объездной загорелась кровля пятиэтажного дома. Предварительно, пострадавших нет, спасатели продолжают работу на месте пожара, сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «В 11:55 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на кровле пятиэтажки по ул. Объездной. Через три минуты на место прибыли первые подразделения, происходило открытое горение деревянной обрешетки и утеплителя», — сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО. Пожарным пришлось использовать подъемник чтобы добраться до очага на верхнем этаже, в настоящий момент возгорание локализовано. Спасатели разбирают сгоревшие конструкции и проводят поквартирный обход. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте загорелось здание бывшего кинотеатра «Аврора». Причиной пожара стало возгорание мусора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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