Причиной пожара в здании кинотеатра «Аврора» стал мусор

В Сургуте вечером 21 сентября загорелось здание бывшего кинотеатра «Аврора». Причиной пожара стало возгорание мусора, по факту случившегося проводится проверка, сообщили в администрации Сургута.
«Пожарная охрана выехала на место возгорания в 22.52. В 23.41 огонь был ликвидирован. Причина пожара — возгорание мусора. По данному факту проводится проверка. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в сургутской мэрии.
Там также уточнили, что доступ в здание ограничен. Его охраняет частное охранное предприятие. В июне этого города представители администрации заварили двери в здание и установили решетки на окнах.
ЧОП производит охрану здания по средствам патрулирования раз в четыре часа. Оно осуществляется круглосуточно. После случившегося пожара администрация города рассмотрит вопрос об усилении мер к охране здания бывшего кинотеатра.
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