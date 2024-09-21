21 сентября 2024
20 сентября 2024

Причиной пожара в здании кинотеатра «Аврора» стал мусор

В Сургуте загорелось здание бывшего кинотеатра «Аврора»
© Служба новостей «URA.RU»
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По факту возгорания в здании бывшего кинотеатра проводится проверка (архивное фото)
По факту возгорания в здании бывшего кинотеатра проводится проверка (архивное фото) Фото:

В Сургуте вечером 21 сентября загорелось здание бывшего кинотеатра «Аврора». Причиной пожара стало возгорание мусора, по факту случившегося проводится проверка, сообщили в администрации Сургута. 

«Пожарная охрана выехала на место возгорания в 22.52. В 23.41 огонь был ликвидирован. Причина пожара — возгорание мусора. По данному факту проводится проверка. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в сургутской мэрии. 

Там также уточнили, что доступ в здание ограничен. Его охраняет частное охранное предприятие. В июне этого города представители администрации заварили двери в здание и установили решетки на окнах. 

ЧОП производит охрану здания по средствам патрулирования раз в четыре часа. Оно осуществляется круглосуточно. После случившегося пожара администрация города рассмотрит вопрос об усилении мер к охране здания бывшего кинотеатра.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре, в котором погибли два человека. В селе Леуши Кондинского района загорелся жилой двухквартирный дом, в котором погибли двое мужчин.

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В Сургуте вечером 21 сентября загорелось здание бывшего кинотеатра «Аврора». Причиной пожара стало возгорание мусора, по факту случившегося проводится проверка, сообщили в администрации Сургута.  «Пожарная охрана выехала на место возгорания в 22.52. В 23.41 огонь был ликвидирован. Причина пожара — возгорание мусора. По данному факту проводится проверка. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в сургутской мэрии.  Там также уточнили, что доступ в здание ограничен. Его охраняет частное охранное предприятие. В июне этого города представители администрации заварили двери в здание и установили решетки на окнах.  ЧОП производит охрану здания по средствам патрулирования раз в четыре часа. Оно осуществляется круглосуточно. После случившегося пожара администрация города рассмотрит вопрос об усилении мер к охране здания бывшего кинотеатра. Ранее URA.RU сообщало о пожаре, в котором погибли два человека. В селе Леуши Кондинского района загорелся жилой двухквартирный дом, в котором погибли двое мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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