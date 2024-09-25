Спикер молодежной палаты из Троицка Зуев отправился на СВО

Председатель молодежной палаты собрания депутатов Троицка (Челябинская область) Анатолий Зуев стал участником СВО. Об этом 26 сентября сообщил спикер горсобрания Василий Хасанов.
«Мой друг и коллега Анатолий Зуев принял решение присоединиться к нашим бойцам на передовой и отправился выполнять свой долг на территорию СВО. Это смелый шаг, требующий мужества и решимости. Уверен, что он справится с любыми трудностями», — сообщил Хасанов.
До подписания контракта Зуев также являлся исполнительным секретарем Троицкого отделения партии «Единая Россия» и с начала СВО активно занимался сбором гуманитарной помощи. После ухода Зуева работа по сбору и отправки гумпомощи на фронт возложена на депутата горсобрания Сергея Бобылева.
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