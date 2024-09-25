25 сентября 2024

Спикер молодежной палаты из Троицка Зуев отправился на СВО

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Активист из Троицка Зуев уехал на фронт Фото:

Председатель молодежной палаты собрания депутатов Троицка (Челябинская область) Анатолий Зуев стал участником СВО. Об этом 26 сентября сообщил спикер горсобрания Василий Хасанов.

«Мой друг и коллега Анатолий Зуев принял решение присоединиться к нашим бойцам на передовой и отправился выполнять свой долг на территорию СВО. Это смелый шаг, требующий мужества и решимости. Уверен, что он справится с любыми трудностями», — сообщил Хасанов.

До подписания контракта Зуев также являлся исполнительным секретарем Троицкого отделения партии «Единая Россия» и с начала СВО активно занимался сбором гуманитарной помощи. После ухода Зуева работа по сбору и отправки гумпомощи на фронт возложена на депутата горсобрания Сергея Бобылева.

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Председатель молодежной палаты собрания депутатов Троицка (Челябинская область) Анатолий Зуев стал участником СВО. Об этом 26 сентября сообщил спикер горсобрания Василий Хасанов. «Мой друг и коллега Анатолий Зуев принял решение присоединиться к нашим бойцам на передовой и отправился выполнять свой долг на территорию СВО. Это смелый шаг, требующий мужества и решимости. Уверен, что он справится с любыми трудностями», — сообщил Хасанов. До подписания контракта Зуев также являлся исполнительным секретарем Троицкого отделения партии «Единая Россия» и с начала СВО активно занимался сбором гуманитарной помощи. После ухода Зуева работа по сбору и отправки гумпомощи на фронт возложена на депутата горсобрания Сергея Бобылева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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