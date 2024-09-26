В горсобрании Копейска часть депутатов сменили партийную принадлежность

В собрании депутатов Копейска (Челябинская область) изменилась численность фракций ЕР и «Справедливой России». Как сообщил URA.RU один из депутатов, на это повлияли не только результаты прошедших выборов, но и то, что часть депутатов сменили партийные цвета.
«Состоялось заседание фракции партии „Единая Россия“. Решили кадровые вопросы: приняли пять новых членов фракции, два человека были исключены», — сообщается в группе партийной фракции ЕР соцсетях.
В ряды фракции вступили выигравшие довыборы единороссы Евгения Подорванова, Сергей Типушков и Ролан Зантария. Также во фракцию ЕР вступили беспартийный депутат Михаил Федякин и бывший эсер Олег Гаврищук. Перестали быть членами фракции депутат Ирина Меркер и потерявший депутатский статус Дмитрий Фещак.
Фракция эсеров после выборов также нарастила численность. К Наталье Суминой присоединились Кирилл Лоскутов, Елена Завражная и Виктор Литвинов.
Таким образом, из 25 депутатов Копейска 17 теперь входят во фракцию ЕР, четверо — во фракцию «Справедливой России». Двое представляют КПФР и один остается беспартийным. Партийную принадлежность Ирины Меркер после выхода из фракции ЕР выяснилось не удалось. На момент выхода публикации на запрос URA.RU она не ответила.
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