Эсеры взяли половину мандатов на выборах в Копейске

Представители «Справедливой России» взяли три из шести мандатов на довыборах в горсобрание Копейска (Челябинская область). Об этом 9 сентября URA.RU сообщили в городском избиркоме.
«На выборах разыгрывалось шесть мест в собрании депутатов. Три из них займут представители ЕР, три — представители „Справедливой России“, — сообщили в избиркоме.
Единороссы победили на округах № 5, 7 и 10. Соответственно, депутатами стали директор городского спорткомплекса Ролан Зантария, директор школы № 44 Сергей Типушков и директор школы № 6 Евгения Подорванова.
Эсеры взяли округа № 8, 13 и 21. Там депутатами стали главный государственный инженер-инспектор Управления гостехнадзора регионального минсельхоза Кирилл Лоскутов, председатель АНО «Центр социальной поддержки граждан „Копейский народный фронт-Семья“ Елена Завражная и продавец-консультант Виктор Литвинов.
Лоскутов и Литвинов — новички в политике. Завражная уже становилась депутатом. Год назад ее в числе пяти депутатов лишили мандата по решению суда. Завражной единственной из них удалось снова избраться в состав горсобрания.
После довыборов в горсобрании стало пять эсеров, и они смогут сформировать полноценную фракцию. Тем не менее, это меньше, чем в первоначальном составе, который прошел в собрание в 2020 году. Там эсеров было семь. Впоследствии четверо из них были лишены мандата судом, еще один отказался от него по состоянию здоровья.
Всего в горсобрании 25 депутатов. Нынешнему составу осталось работать год. В 2025 году состоятся выборы собрания депутатов в полном составе.
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