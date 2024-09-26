Песков рассказал, когда огласят список стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины

Песков: страны, на которые распространится ядерная доктрина РФ, огласят позже
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Дмитрий Песков пообещал позже озвучить страны, на которые будет распространяться ядерная доктрина Фото:

В Кремле пообещали в скором времени озвучить список западных стран, на которые будет распространяться обновленная ядерная доктрина РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, войдут ли Украина и страны-НАТО в документ.

«Это будет сообщено после», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Так он ответил на вопрос о действии нового документа на страны Запада и Украину. Слова пресс-секретаря передает РИА Новости.

Ранее российский глава Владимир Путин предложил обсудить обновление государственной политики в области ядерного сдерживания. Дмитрий Песков дал понять, что новая ядерная доктрина станет сигналом для Запада.

Новая ядерная доктрина будет включать в себя ряд изменений. В частности, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание. Также если неядерное государство будет проявлять агрессию в отношении РФ при поддержке ядерной страны — это будет восприниматься Москвой как совместное нападение.

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В Кремле пообещали в скором времени озвучить список западных стран, на которые будет распространяться обновленная ядерная доктрина РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, войдут ли Украина и страны-НАТО в документ. «Это будет сообщено после», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Так он ответил на вопрос о действии нового документа на страны Запада и Украину. Слова пресс-секретаря передает РИА Новости. Ранее российский глава Владимир Путин предложил обсудить обновление государственной политики в области ядерного сдерживания. Дмитрий Песков дал понять, что новая ядерная доктрина станет сигналом для Запада. Новая ядерная доктрина будет включать в себя ряд изменений. В частности, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание. Также если неядерное государство будет проявлять агрессию в отношении РФ при поддержке ядерной страны — это будет восприниматься Москвой как совместное нападение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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