Песков рассказал, когда огласят список стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины

Песков: страны, на которые распространится ядерная доктрина РФ, огласят позже

26 сентября 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков пообещал позже озвучить страны, на которые будет распространяться ядерная доктрина Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кремле пообещали в скором времени озвучить список западных стран, на которые будет распространяться обновленная ядерная доктрина РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, войдут ли Украина и страны-НАТО в документ. «Это будет сообщено после», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Так он ответил на вопрос о действии нового документа на страны Запада и Украину. Слова пресс-секретаря передает РИА Новости. Ранее российский глава Владимир Путин предложил обсудить обновление государственной политики в области ядерного сдерживания. Дмитрий Песков дал понять, что новая ядерная доктрина станет сигналом для Запада. Новая ядерная доктрина будет включать в себя ряд изменений. В частности, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание. Также если неядерное государство будет проявлять агрессию в отношении РФ при поддержке ядерной страны — это будет восприниматься Москвой как совместное нападение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле пообещали в скором времени озвучить список западных стран, на которые будет распространяться обновленная ядерная доктрина РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, войдут ли Украина и страны-НАТО в документ. «Это будет сообщено после», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Так он ответил на вопрос о действии нового документа на страны Запада и Украину. Слова пресс-секретаря передает РИА Новости. Ранее российский глава Владимир Путин предложил обсудить обновление государственной политики в области ядерного сдерживания. Дмитрий Песков дал понять, что новая ядерная доктрина станет сигналом для Запада. Новая ядерная доктрина будет включать в себя ряд изменений. В частности, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание. Также если неядерное государство будет проявлять агрессию в отношении РФ при поддержке ядерной страны — это будет восприниматься Москвой как совместное нападение.