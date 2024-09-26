Новая ядерная доктрина РФ, ордер на арест по «Северным потокам»: что рассказал Песков журналистам

Песков заявил, что новая ядерная доктрина Путина является сигналом для Запада

26 сентября 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Песков отметил, что Россия не планирует наращивать ядерный арсенал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новая ядерная доктрина главы страны Владимира Путина является сигналом для Запада. Выдачу ордеров на арест подозреваемых по делу о подрыве газопроводов «Северные потоки», Песков прокомментировал так: к этому причастны крупные государства, а не маленькая группа людей. Все главные заявления представителя Кремля за 26 сентября — в материале URA.RU Запад должен серьезно отнестись к новой ядерной доктрине России Новость по теме «Последнее предупреждение от Путина»: как на Западе отреагировали на обновленную ядерную доктрину России На заседании Совета Безопасности Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Теперь агрессия со стороны неядерного государства, осуществляемая при поддержке ядерной державы, будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. В связи с этим Дмитрий Песков подчеркнул важность восприятия Западом новой ядерной доктрины. Он заявил, что доктрина является сигналом, который предупреждает недружественные страны о последствиях участия в нападении на Россию, включая использование любых средств, не только ядерных. Он подчеркнул, что эти изменения касаются основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Дата публикации обновленной доктрины будет определена позже. На вопрос о том, сколько времени потребуется для доработки документа, пресс-секретарь не дал точного ответа. Корректировки в ядерной доктрине проводятся с учетом напряженности, возникающей вокруг границ РФ. Песков о терактах на «Северных потоках» В Германии, по данным СМИ, выданы ордеры на арест подозреваемых в подрыве «Северных потоков». В связи с этим пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что теракты на газопроводах не могли быть совершены без участия крупных стран и государственных структур. Дмитрий Песков поделился, что у российских спецслужб есть информация, указывающая на сложность подрыва для небольших групп или частных лиц. Песков о восприятии заявлений Путина мировыми лидерами Дмитрий Песков подчеркнул, что многие главы государств, политики и аналитики всегда серьезно относятся к заявлениям Владимира Путина и осознают важность его слов. Особенно когда речь заходит о ситуации вокруг Украины. Песков о планах России по ядерному арсеналу Дмитрий Песков сообщил, что страна не планирует наращивание ядерного арсенала. Кроме того, Владимир Путин упомянул, что ядерная триада является абсолютной гарантией ядерного сдерживания страны. Мораторий на ядерные испытания На вопрос о том, обсуждался ли в Кремле отказ от моратория на ядерные испытания, пресс-секретарь ответил, что не может предоставить информацию по данному вопросу. Он уточнил, что открытая часть совещания по этому поводу была доступна, но все последующие обсуждения проходили за закрытыми дверями. Депутат Госдумы Саблин стал Героем России Пресс-секретарь президента РФ не подтвердил информацию о возможном награждении депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Дмитрия Саблина званием Героя России. Он сообщил журналистам, что в списке открытых указов Владимира Путина таких документов нет. Планы президента Путина на 26 сентября Сегодня Владимир Путин находится в Москве, где он вместе с президентом Экваториальной Гвинеи Теодором Обианги Нгема Мбасого выступит на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). У российского лидера запланировано достаточно объемное выступление, которое, по словам Пескова, будет интересным. На форуме не предусмотрены дискуссии. Сразу после двух выступлений Путин и Мбасого перейдут к двусторонним переговорам, они продолжатся за рабочим завтраком. На них пройдет обсуждение нереализованного потенциала двух стран в торгово-экономической сфере и перспектив в области гуманитарного сотрудничества. Также планируется обсудить высокий уровень координации между странами в рамках ОПЕК+. Во второй половине дня у президента Путина запланированы встречи и совещания внутреннего характера, заявил Дмитрий Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новая ядерная доктрина главы страны Владимира Путина является сигналом для Запада. Выдачу ордеров на арест подозреваемых по делу о подрыве газопроводов «Северные потоки», Песков прокомментировал так: к этому причастны крупные государства, а не маленькая группа людей. Все главные заявления представителя Кремля за 26 сентября — в материале URA.RU На заседании Совета Безопасности Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Теперь агрессия со стороны неядерного государства, осуществляемая при поддержке ядерной державы, будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. В связи с этим Дмитрий Песков подчеркнул важность восприятия Западом новой ядерной доктрины. Он заявил, что доктрина является сигналом, который предупреждает недружественные страны о последствиях участия в нападении на Россию, включая использование любых средств, не только ядерных. Он подчеркнул, что эти изменения касаются основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Дата публикации обновленной доктрины будет определена позже. На вопрос о том, сколько времени потребуется для доработки документа, пресс-секретарь не дал точного ответа. Корректировки в ядерной доктрине проводятся с учетом напряженности, возникающей вокруг границ РФ. В Германии, по данным СМИ, выданы ордеры на арест подозреваемых в подрыве «Северных потоков». В связи с этим пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что теракты на газопроводах не могли быть совершены без участия крупных стран и государственных структур. Дмитрий Песков поделился, что у российских спецслужб есть информация, указывающая на сложность подрыва для небольших групп или частных лиц. Дмитрий Песков подчеркнул, что многие главы государств, политики и аналитики всегда серьезно относятся к заявлениям Владимира Путина и осознают важность его слов. Особенно когда речь заходит о ситуации вокруг Украины. Дмитрий Песков сообщил, что страна не планирует наращивание ядерного арсенала. Кроме того, Владимир Путин упомянул, что ядерная триада является абсолютной гарантией ядерного сдерживания страны. На вопрос о том, обсуждался ли в Кремле отказ от моратория на ядерные испытания, пресс-секретарь ответил, что не может предоставить информацию по данному вопросу. Он уточнил, что открытая часть совещания по этому поводу была доступна, но все последующие обсуждения проходили за закрытыми дверями. Сегодня Владимир Путин находится в Москве, где он вместе с президентом Экваториальной Гвинеи Теодором Обианги Нгема Мбасого выступит на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). У российского лидера запланировано достаточно объемное выступление, которое, по словам Пескова, будет интересным. На форуме не предусмотрены дискуссии. Сразу после двух выступлений Путин и Мбасого перейдут к двусторонним переговорам, они продолжатся за рабочим завтраком. На них пройдет обсуждение нереализованного потенциала двух стран в торгово-экономической сфере и перспектив в области гуманитарного сотрудничества. Также планируется обсудить высокий уровень координации между странами в рамках ОПЕК+. Во второй половине дня у президента Путина запланированы встречи и совещания внутреннего характера, заявил Дмитрий Песков.