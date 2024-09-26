В Екатеринбурге в ночь на 26 сентября прошел масштабный рейд по поимке мигрантов и нарушителей правил дорожного движения. Итоги мероприятия URA.RU рассказали в пресс-группе городского управления МВД России.
В операции участвовали сотрудники гарнизона полиции, ППСП, ГАИ, Росгвардии, кинологи, отдела по вопросам миграции и из других ведомств. Нарушителей искали в Ленинском, Академическом и Верх-Исетском районах.
Задержаны 36 человек, среди них шесть мигрантов, которых ждет выдворение за пределы РФ. «Проведение профилактических рейдов находится на контроле у руководства городского управления внутренних дел и впредь будет продолжено на постоянной основе», — добавили в полиции.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Екатеринбурге в ночь на 26 сентября прошел масштабный рейд по поимке мигрантов и нарушителей правил дорожного движения. Итоги мероприятия URA.RU рассказали в пресс-группе городского управления МВД России. В операции участвовали сотрудники гарнизона полиции, ППСП, ГАИ, Росгвардии, кинологи, отдела по вопросам миграции и из других ведомств. Нарушителей искали в Ленинском, Академическом и Верх-Исетском районах. Задержаны 36 человек, среди них шесть мигрантов, которых ждет выдворение за пределы РФ. «Проведение профилактических рейдов находится на контроле у руководства городского управления внутренних дел и впредь будет продолжено на постоянной основе», — добавили в полиции.