Екатеринбург зачистили от мигрантов во время ночной операции. Фото

Полиция поймала нарушителей и мигрантов в ходе операции в Екатеринбурге

26 сентября 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

В рейде участвовали гаишники, полицейские и сотрудники остальных ведомств (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в ночь на 26 сентября прошел масштабный рейд по поимке мигрантов и нарушителей правил дорожного движения. Итоги мероприятия URA.RU рассказали в пресс-группе городского управления МВД России. В операции участвовали сотрудники гарнизона полиции, ППСП, ГАИ, Росгвардии, кинологи, отдела по вопросам миграции и из других ведомств. Нарушителей искали в Ленинском, Академическом и Верх-Исетском районах. Задержаны 36 человек, среди них шесть мигрантов, которых ждет выдворение за пределы РФ. «Проведение профилактических рейдов находится на контроле у руководства городского управления внутренних дел и впредь будет продолжено на постоянной основе», — добавили в полиции. Подразделение гаишников Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Инспекторы ловили нарушителей ПДД Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в ночь на 26 сентября прошел масштабный рейд по поимке мигрантов и нарушителей правил дорожного движения. Итоги мероприятия URA.RU рассказали в пресс-группе городского управления МВД России. В операции участвовали сотрудники гарнизона полиции, ППСП, ГАИ, Росгвардии, кинологи, отдела по вопросам миграции и из других ведомств. Нарушителей искали в Ленинском, Академическом и Верх-Исетском районах. Задержаны 36 человек, среди них шесть мигрантов, которых ждет выдворение за пределы РФ. «Проведение профилактических рейдов находится на контроле у руководства городского управления внутренних дел и впредь будет продолжено на постоянной основе», — добавили в полиции.