Екатеринбург зачистили от мигрантов во время ночной операции. Фото

Полиция поймала нарушителей и мигрантов в ходе операции в Екатеринбурге
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Акция Свеча памяти. Курган, патруль дпс, машина полиции, полиция, ночь, дпс, вечер, полицейский, курган, гаи, рейд полиции
В рейде участвовали гаишники, полицейские и сотрудники остальных ведомств (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 26 сентября прошел масштабный рейд по поимке мигрантов и нарушителей правил дорожного движения. Итоги мероприятия URA.RU рассказали в пресс-группе городского управления МВД России.

В операции участвовали сотрудники гарнизона полиции, ППСП, ГАИ, Росгвардии, кинологи, отдела по вопросам миграции и из других ведомств. Нарушителей искали в Ленинском, Академическом и Верх-Исетском районах.

Задержаны 36 человек, среди них шесть мигрантов, которых ждет выдворение за пределы РФ. «Проведение профилактических рейдов находится на контроле у руководства городского управления внутренних дел и впредь будет продолжено на постоянной основе», — добавили в полиции.

Подразделение гаишников
Подразделение гаишников
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Инспекторы ловили нарушителей ПДД
Инспекторы ловили нарушителей ПДД
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В Екатеринбурге в ночь на 26 сентября прошел масштабный рейд по поимке мигрантов и нарушителей правил дорожного движения. Итоги мероприятия URA.RU рассказали в пресс-группе городского управления МВД России. В операции участвовали сотрудники гарнизона полиции, ППСП, ГАИ, Росгвардии, кинологи, отдела по вопросам миграции и из других ведомств. Нарушителей искали в Ленинском, Академическом и Верх-Исетском районах. Задержаны 36 человек, среди них шесть мигрантов, которых ждет выдворение за пределы РФ. «Проведение профилактических рейдов находится на контроле у руководства городского управления внутренних дел и впредь будет продолжено на постоянной основе», — добавили в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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