В центре Тюмени закрывается ночной клуб

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Ночной клуб закроется в ближайшее время
Ночной клуб закроется в ближайшее время Фото:

В Тюмени закрывается ночной клуб «ИZИ». Информация об этом опубликована на официальной странице заведения в социальной сети «ВКонтакте». Ранее СМИ уже сообщали о закрытии заведения весной этого года.

«За это время мы отметили не мало наших и ваших праздников. Пришло время прощаться, мы вас очень сильно полюбили и привязались. Поэтому собираемся на прощальную party в „ИZИ“», — публикуют на странице ночного клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Ночной клуб располагался в центре города и принимал посетителей шесть лет. Редакции URA.RU не удалось выяснить причину закрытия, потому что номер, указанный на странице заведения недействителен.

Ранее URA.RU уже писало о закрытии этого ночного клуба «ИZИ». Заведение должно было прекратить работу в мае 2024 года.

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В Тюмени закрывается ночной клуб «ИZИ». Информация об этом опубликована на официальной странице заведения в социальной сети «ВКонтакте». Ранее СМИ уже сообщали о закрытии заведения весной этого года. «За это время мы отметили не мало наших и ваших праздников. Пришло время прощаться, мы вас очень сильно полюбили и привязались. Поэтому собираемся на прощальную party в „ИZИ“», — публикуют на странице ночного клуба в социальной сети «ВКонтакте». Ночной клуб располагался в центре города и принимал посетителей шесть лет. Редакции URA.RU не удалось выяснить причину закрытия, потому что номер, указанный на странице заведения недействителен. Ранее URA.RU уже писало о закрытии этого ночного клуба «ИZИ». Заведение должно было прекратить работу в мае 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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