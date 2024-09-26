В центре Тюмени закрывается ночной клуб

В Тюмени закрывается ночной клуб «ИZИ». Информация об этом опубликована на официальной странице заведения в социальной сети «ВКонтакте». Ранее СМИ уже сообщали о закрытии заведения весной этого года.
«За это время мы отметили не мало наших и ваших праздников. Пришло время прощаться, мы вас очень сильно полюбили и привязались. Поэтому собираемся на прощальную party в „ИZИ“», — публикуют на странице ночного клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Ночной клуб располагался в центре города и принимал посетителей шесть лет. Редакции URA.RU не удалось выяснить причину закрытия, потому что номер, указанный на странице заведения недействителен.
Ранее URA.RU уже писало о закрытии этого ночного клуба «ИZИ». Заведение должно было прекратить работу в мае 2024 года.
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