Мигрант проник в Челябинскую область по поддельным документам

26 сентября 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Мигрант попал в РФ по поддельным документам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мигрант, после вынесения запрета на въезд в РФ, подделал документы и приехал в Челябинскую область. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, обман вскрылся при оформлении патента на работу. «Сотрудники управления по вопросам миграции в ходе оформления иностранцу патента на работу выявили факт незаконного пересечения государственной границы РФ. Зная, что ему запрещен въезд на территорию России, мужчина изменил свои данные в стране гражданской принадлежности и незаконно проник на территорию Южного Урала», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили. Что в его действиях усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Виновнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мигрант, после вынесения запрета на въезд в РФ, подделал документы и приехал в Челябинскую область. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, обман вскрылся при оформлении патента на работу. «Сотрудники управления по вопросам миграции в ходе оформления иностранцу патента на работу выявили факт незаконного пересечения государственной границы РФ. Зная, что ему запрещен въезд на территорию России, мужчина изменил свои данные в стране гражданской принадлежности и незаконно проник на территорию Южного Урала», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили. Что в его действиях усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Виновнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.