Новые депутаты составили 62% от общего числа народных избранников курганской гордумы
новость из сюжетаНовый состав думы Кургана и проблемы политиков
Состав курганской городской думы по итогам выборов обновился на 62% по итогам выборов. В нее вошли 16 новых депутатов, тогда как остальные 10 переизбрались на новый срок. URA.RU собрало фотографии каждого из тех, кто впервые стал депутатом, с заседания, где спикер Игорь Прозоров вручал народным избранникам удостоверения и нагрудные значки.
Директор новой и самой большой школы Кургана Наталья Аборина стала депутатом от "Единой России"
Партию "Пенсионеры России" в думе стал представлять Дмитрий Белозеров
Дмитрий Герасимов, директор спортивной школы, также избран депутатом от "Единой России"
Директор по развитию ООО «МобиДик» Филипп Захаров впервые стал депутатом в составе членов "Единой России"
Один из 21 представителей ЕР в думе Сергей Клестер, является бизнесменом в сфере грузоперевозок
Председатель ТОС "Черемухово" Степан Кормин стал единственным представителем "Справедливой России - За правду" в городской думе
Директор Культурно-досугового центра молодежи и народного творчества Алла Мирская также стала депутатом от "Единой России"
Замруководителя филиала госфонда "Защитники Отечества" Оксана Пашкова также является членом ЕР в думе Кургана
Депутат Илья Пономарев, директор управляющей компании и участник СВО, представляет "Единую Россию"
Денис Птицын, электросварщик и участник спецоперации, избран депутатом от "Единой России"
Также депутатом от ЕР стала начальник управления социальных объектов "Курганмашзавода" Елена Рыбакова
Представитель сферы образования - директор школы №50 Михаил Тимофеев избран депутатом от "Единой России"
Самым молодым депутатом гордумы стал представитель «Новых людей» Дмитрий Усольцев - чемпион и тренер по воркауту
Представитель оборонки - директор "Курганмашзавода" по гособоронзаказам Роман Хромов в думе также представляет ЕР
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