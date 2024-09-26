26 сентября 2024

Как выглядят новые депутаты городской думы Кургана. Фото

Новые депутаты гордумы Кургана получили удостоверения и значки
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые депутаты составили 62% от общего числа народных избранников курганской гордумы
Новые депутаты составили 62% от общего числа народных избранников курганской гордумы Фото:
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Новый состав думы Кургана и проблемы политиков

Состав курганской городской думы по итогам выборов обновился на 62% по итогам выборов. В нее вошли 16 новых депутатов, тогда как остальные 10 переизбрались на новый срок. URA.RU собрало фотографии каждого из тех, кто впервые стал депутатом, с заседания, где спикер Игорь Прозоров вручал народным избранникам удостоверения и нагрудные значки.

Директор новой и самой большой школы Кургана Наталья Аборина стала депутатом от "Единой России"
Директор новой и самой большой школы Кургана Наталья Аборина стала депутатом от "Единой России"
Фото:
Партию "Пенсионеры России" в думе стал представлять Дмитрий Белозеров
Партию "Пенсионеры России" в думе стал представлять Дмитрий Белозеров
Фото:
Дмитрий Герасимов, директор спортивной школы, также избран депутатом от "Единой России"
Дмитрий Герасимов, директор спортивной школы, также избран депутатом от "Единой России"
Фото:
Директор по развитию ООО «МобиДик» Филипп Захаров впервые стал депутатом в составе членов "Единой России"
Директор по развитию ООО «МобиДик» Филипп Захаров впервые стал депутатом в составе членов "Единой России"
Фото:
Один из 21 представителей ЕР в думе Сергей Клестер, является бизнесменом в сфере грузоперевозок
Один из 21 представителей ЕР в думе Сергей Клестер, является бизнесменом в сфере грузоперевозок
Фото:
Председатель ТОС "Черемухово" Степан Кормин стал единственным представителем "Справедливой России - За правду" в городской думе
Председатель ТОС "Черемухово" Степан Кормин стал единственным представителем "Справедливой России - За правду" в городской думе
Фото:
Директор Культурно-досугового центра молодежи и народного творчества Алла Мирская также стала депутатом от "Единой России"
Директор Культурно-досугового центра молодежи и народного творчества Алла Мирская также стала депутатом от "Единой России"
Фото:
Замруководителя филиала госфонда "Защитники Отечества" Оксана Пашкова также является членом ЕР в думе Кургана
Замруководителя филиала госфонда "Защитники Отечества" Оксана Пашкова также является членом ЕР в думе Кургана
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Депутат Илья Пономарев, директор управляющей компании и участник СВО, представляет "Единую Россию"
Депутат Илья Пономарев, директор управляющей компании и участник СВО, представляет "Единую Россию"
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Денис Птицын, электросварщик и участник спецоперации, избран депутатом от "Единой России"
Денис Птицын, электросварщик и участник спецоперации, избран депутатом от "Единой России"
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Также депутатом от ЕР стала начальник управления социальных объектов "Курганмашзавода" Елена Рыбакова
Также депутатом от ЕР стала начальник управления социальных объектов "Курганмашзавода" Елена Рыбакова
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Представитель сферы образования - директор школы №50 Михаил Тимофеев избран депутатом от "Единой России"
Представитель сферы образования - директор школы №50 Михаил Тимофеев избран депутатом от "Единой России"
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Самым молодым депутатом гордумы стал представитель «Новых людей» Дмитрий Усольцев - чемпион и тренер по воркауту
Самым молодым депутатом гордумы стал представитель «Новых людей» Дмитрий Усольцев - чемпион и тренер по воркауту
Фото:
Представитель оборонки - директор "Курганмашзавода" по гособоронзаказам Роман Хромов в думе также представляет ЕР
Представитель оборонки - директор "Курганмашзавода" по гособоронзаказам Роман Хромов в думе также представляет ЕР
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Состав курганской городской думы по итогам выборов обновился на 62% по итогам выборов. В нее вошли 16 новых депутатов, тогда как остальные 10 переизбрались на новый срок. URA.RU собрало фотографии каждого из тех, кто впервые стал депутатом, с заседания, где спикер Игорь Прозоров вручал народным избранникам удостоверения и нагрудные значки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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