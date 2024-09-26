ЦБ планирует увеличить штрафы за навязывание услуг

26 сентября 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Центробанк работает над увеличением штрафов за заблуждение потребителей со стороны банков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк работает над увеличением штрафов за мисселинг. Так называют намеренное искажение информации о товаре, которая вводит в заблуждение потребителей. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Будем работать с парламентом по увеличению штрафов за навязывание, мисселинг. Да, нарушений стало здесь гораздо меньше, но они есть, потому что штрафы практически копеечные, на наш взгляд, они должны быть сопоставимы с выгодами от нарушений», — подчеркнула Эльвира Набиуллина во время банковского форума в Сочи. Ее слова передает РИА Новости. Жители регионов все чаще жалуются на работу банков. В прошлом году только в Курганской области жители направили свыше 250 обращений в Банк России. Горожане жалуются как на саму работу банков, так и на деятельность страховщиков, которые навязывают свои услуги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк работает над увеличением штрафов за мисселинг. Так называют намеренное искажение информации о товаре, которая вводит в заблуждение потребителей. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Будем работать с парламентом по увеличению штрафов за навязывание, мисселинг. Да, нарушений стало здесь гораздо меньше, но они есть, потому что штрафы практически копеечные, на наш взгляд, они должны быть сопоставимы с выгодами от нарушений», — подчеркнула Эльвира Набиуллина во время банковского форума в Сочи. Ее слова передает РИА Новости. Жители регионов все чаще жалуются на работу банков. В прошлом году только в Курганской области жители направили свыше 250 обращений в Банк России. Горожане жалуются как на саму работу банков, так и на деятельность страховщиков, которые навязывают свои услуги.