ЦБ планирует увеличить штрафы за навязывание услуг

Центробанк работает над увеличением штрафов за мисселинг. Так называют намеренное искажение информации о товаре, которая вводит в заблуждение потребителей. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Будем работать с парламентом по увеличению штрафов за навязывание, мисселинг. Да, нарушений стало здесь гораздо меньше, но они есть, потому что штрафы практически копеечные, на наш взгляд, они должны быть сопоставимы с выгодами от нарушений», — подчеркнула Эльвира Набиуллина во время банковского форума в Сочи. Ее слова передает РИА Новости.
Жители регионов все чаще жалуются на работу банков. В прошлом году только в Курганской области жители направили свыше 250 обращений в Банк России. Горожане жалуются как на саму работу банков, так и на деятельность страховщиков, которые навязывают свои услуги.
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