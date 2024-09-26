ЦБ планирует увеличить штрафы за навязывание услуг

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Центробанк работает над увеличением штрафов за заблуждение потребителей со стороны банков Фото:

Центробанк работает над увеличением штрафов за мисселинг. Так называют намеренное искажение информации о товаре, которая вводит в заблуждение потребителей. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Будем работать с парламентом по увеличению штрафов за навязывание, мисселинг. Да, нарушений стало здесь гораздо меньше, но они есть, потому что штрафы практически копеечные, на наш взгляд, они должны быть сопоставимы с выгодами от нарушений», — подчеркнула Эльвира Набиуллина во время банковского форума в Сочи. Ее слова передает РИА Новости.

Жители регионов все чаще жалуются на работу банков. В прошлом году только в Курганской области жители направили свыше 250 обращений в Банк России. Горожане жалуются как на саму работу банков, так и на деятельность страховщиков, которые навязывают свои услуги.

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Центробанк работает над увеличением штрафов за мисселинг. Так называют намеренное искажение информации о товаре, которая вводит в заблуждение потребителей. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Будем работать с парламентом по увеличению штрафов за навязывание, мисселинг. Да, нарушений стало здесь гораздо меньше, но они есть, потому что штрафы практически копеечные, на наш взгляд, они должны быть сопоставимы с выгодами от нарушений», — подчеркнула Эльвира Набиуллина во время банковского форума в Сочи. Ее слова передает РИА Новости. Жители регионов все чаще жалуются на работу банков. В прошлом году только в Курганской области жители направили свыше 250 обращений в Банк России. Горожане жалуются как на саму работу банков, так и на деятельность страховщиков, которые навязывают свои услуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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