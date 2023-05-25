Курганцы стали чаще жаловаться на банки

Центробанк: курганцы направили в местное отделение 268 жалоб

Курганцы отправили больше сотни жалоб на местные банки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области жители отправили больше 250 обращений в региональное отделение Центрального Банка России. На местные банки поступило более сотни жалоб. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Центрального Банка России.

«В январе — марте 2023 года потребители финансовых услуг из Курганской области направили в Банк России 268 жалоб. Это на 10% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Около половины жалоб связано с работой банков, 20% — с деятельностью страховщиков, 9% — микрофинансовых организаций (МФО)», — рассказали URA.RU в пресс-службе Центробанка.

Как отмечают сотрудники ЦБ, в Курганской области выросли жалобы на проблемы с банковскими переводами. Жители также обращались в Центробанк из-за проблем со страховыми компаниями, в частности, из-за ОСАГО.

Сообщается, что число жалоб на банки достигло 145. За указанный период от курганцев стали реже поступать вопросы по поводу санкций. Также сократилось число обращений по поводу мисселинга (когда один финансовый продукт продают под видом другого). Между тем, сократилось число жалоб на микрофинансовые организации. Это показатель к настоящему времени составил 23 обращения.

Ранее URA.RU писало, что курганцы завалили Центробанк жалобами из-за введенных против России санкций. Число обращений от жителей региона перевалило за тысячу.