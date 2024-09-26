Пушилин: пятеро детей были ранены в Мариуполе из-за взорвавшегося предмета

Пушилин заявил, что несколько детей оказались в тяжелом состоянии
В Мариуполе пятеро детей были ранены из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей», — сказал Пушилин в своем telegram-канале. Глава ДНР также заявил, что три ребенка оказались в тяжелом состоянии. Всего пострадали два мальчика 10 и 14 лет, а также три девочки 10 и 13 лет.
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