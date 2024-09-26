26 сентября 2024

Пушилин: пятеро детей были ранены в Мариуполе из-за взорвавшегося предмета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушилин заявил, что несколько детей оказались в тяжелом состоянии
Пушилин заявил, что несколько детей оказались в тяжелом состоянии Фото:

В Мариуполе пятеро детей были ранены из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей», — сказал Пушилин в своем telegram-канале. Глава ДНР также заявил, что три ребенка оказались в тяжелом состоянии. Всего пострадали два мальчика 10 и 14 лет, а также три девочки 10 и 13 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мариуполе пятеро детей были ранены из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «В Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей», — сказал Пушилин в своем telegram-канале. Глава ДНР также заявил, что три ребенка оказались в тяжелом состоянии. Всего пострадали два мальчика 10 и 14 лет, а также три девочки 10 и 13 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...