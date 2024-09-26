Кто такой актер Воловенко, снятый с самолета за дебош: артист играл в «Папиных дочках» и «Солдатах»

Актера Евгения Воловенко сняли с самолета в Хабаровске за дебош

27 сентября 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

Актер Воловенко устроил пьяный дебош на борту самолета «Москва — Хабаровск» Фото: Виталий Невар / ТАСС Популярный российский актер Евгений Воловенко оказался в центре скандала после пьяного дебоша на борту самолета «Москва — Хабаровск». Против звезды сериалов возбужденно уголовное дело. Что произошло с актером во время злополучного авиарейса и что ему за это грозит — в материале URA.RU. Карьера и съемки в знаменитых сериалах Евгений Воловенко — талантливый российский актер, известный своими ролями в кино и на телевидении. Он родился 4 апреля 1972 года в Калининграде. В школьные годы Евгений проявлял себя как прилежный ученик и активно занимался спортом. После окончания школы он ушел на военную службу, где попал на флот, а затем переехал в Москву. Случайная встреча с менеджером известного модельного агентства «Президент» изменила его жизнь. Он успешно стартовал в модельном бизнесе, оформляя обложки глянцевых изданий и участвуя в съемках музыкальных клипов и рекламных роликов. Однако Евгений воспринимал подиум как не слишком подходящее для него занятие, а когда появилась возможность попробовать себя в актерской профессии, он с радостью ее принял. Дебют актера на экране состоялся в 2004 году, когда он появился в эпизодической роли в популярном сериале «Кулагин и партнеры». Признание к нему пришло после участия в многосерийной драме «Женские истории» в 2006 году. Наибольшую известность Воловенко получил благодаря сериалу «По законам военного времени», где он исполнил роль следователя Ивана Рокотова, а его партнершей была Екатерина Климова. Эта военная драма разворачивается в июле 1941 года в Киеве на фоне Второй мировой войны, описывая накаляющуюся обстановку, когда немецкие войска стремятся оккупировать Киев. Успех проекта обусловил выход четырех сезонов, и зрители полюбили Евгения и Екатерину, без которых трудно представить этот сериал. В фильмографии актера насчитывается более 70 ролей, включая участие в таких проектах, как сериалы «След», «Папины дочки», «Солдаты», пишут « Аргументы и Факты ». Также он играл в фильмах «Любовь и прочие глупости», «Нахалка», «Мертвое сердце», «Искушение» и продолжение военной саги «По законам военного времени». Актер запомнился множеством ролей Фото: Виталий Невар / ТАСС Личная жизнь актера Воловенко Личная жизнь Воловенко остается в тени, так как актер предпочитает не разглашать ее подробности. Известно, что первый брак актера завершился разводом, но со своей бывшей супругой актер сохранил хорошие отношения ради воспитания дочери. Ныне его супругой является актриса Диана Розовлян. Супруги много лет счастливы вместе, поддерживая друг друга в профессиональных победах и сложных жизненных ситуациях. Разница в возрасте (Евгений старше Дианы на 18 лет) не стала преградой для их отношений. На данный момент детей в их семье нет. Дебош в самолете По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент с Воловенко произошел 15 сентября. Актер, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оскорблял бортпроводников и вел себя недопустимо. Воловенко настойчиво требовал у бортпроводников предоставить ему возможность курить на борту за дополнительную плату и продавать ему алкоголь. В дополнение к этому, он пытался открыть дверь самолета. Свидетели сообщают, что Воловенко был настолько сильно пьян, что едва мог стоять на ногах и не осознавал происходящего. Свидетели полагают, что Воловенко не осознавал происходящего Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Что теперь грозит артисту Бортпроводники сообщили о случившемся командиру воздушного судна, который уведомил полицию о происшествии. После приземления в Хабаровске Воловенко был задержан и доставлен в полицейский участок. В ходе разбирательств актер признался в употреблении нескольких бутылок алкоголя. Первоначально в отношении него было возбуждено административное дело за мелкое хулиганство, что привело к штрафу в размере две тысяч рублей. Однако, по данным telegram-канала «112», дальнейшее расследование привело к возбуждению уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство», что может иметь более серьезные последствия, включая до пяти лет лишения свободы. За дебош во время полета Воловенко был доставлен в полицейский участок Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Популярный российский актер Евгений Воловенко оказался в центре скандала после пьяного дебоша на борту самолета «Москва — Хабаровск». Против звезды сериалов возбужденно уголовное дело. Что произошло с актером во время злополучного авиарейса и что ему за это грозит — в материале URA.RU. Евгений Воловенко — талантливый российский актер, известный своими ролями в кино и на телевидении. Он родился 4 апреля 1972 года в Калининграде. В школьные годы Евгений проявлял себя как прилежный ученик и активно занимался спортом. После окончания школы он ушел на военную службу, где попал на флот, а затем переехал в Москву. Случайная встреча с менеджером известного модельного агентства «Президент» изменила его жизнь. Он успешно стартовал в модельном бизнесе, оформляя обложки глянцевых изданий и участвуя в съемках музыкальных клипов и рекламных роликов. Однако Евгений воспринимал подиум как не слишком подходящее для него занятие, а когда появилась возможность попробовать себя в актерской профессии, он с радостью ее принял. Дебют актера на экране состоялся в 2004 году, когда он появился в эпизодической роли в популярном сериале «Кулагин и партнеры». Признание к нему пришло после участия в многосерийной драме «Женские истории» в 2006 году. Наибольшую известность Воловенко получил благодаря сериалу «По законам военного времени», где он исполнил роль следователя Ивана Рокотова, а его партнершей была Екатерина Климова. Эта военная драма разворачивается в июле 1941 года в Киеве на фоне Второй мировой войны, описывая накаляющуюся обстановку, когда немецкие войска стремятся оккупировать Киев. Успех проекта обусловил выход четырех сезонов, и зрители полюбили Евгения и Екатерину, без которых трудно представить этот сериал. В фильмографии актера насчитывается более 70 ролей, включая участие в таких проектах, как сериалы «След», «Папины дочки», «Солдаты», пишут «Аргументы и Факты». Также он играл в фильмах «Любовь и прочие глупости», «Нахалка», «Мертвое сердце», «Искушение» и продолжение военной саги «По законам военного времени». Личная жизнь Воловенко остается в тени, так как актер предпочитает не разглашать ее подробности. Известно, что первый брак актера завершился разводом, но со своей бывшей супругой актер сохранил хорошие отношения ради воспитания дочери. Ныне его супругой является актриса Диана Розовлян. Супруги много лет счастливы вместе, поддерживая друг друга в профессиональных победах и сложных жизненных ситуациях. Разница в возрасте (Евгений старше Дианы на 18 лет) не стала преградой для их отношений. На данный момент детей в их семье нет. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент с Воловенко произошел 15 сентября. Актер, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оскорблял бортпроводников и вел себя недопустимо. Воловенко настойчиво требовал у бортпроводников предоставить ему возможность курить на борту за дополнительную плату и продавать ему алкоголь. В дополнение к этому, он пытался открыть дверь самолета. Свидетели сообщают, что Воловенко был настолько сильно пьян, что едва мог стоять на ногах и не осознавал происходящего. Бортпроводники сообщили о случившемся командиру воздушного судна, который уведомил полицию о происшествии. После приземления в Хабаровске Воловенко был задержан и доставлен в полицейский участок. В ходе разбирательств актер признался в употреблении нескольких бутылок алкоголя. Первоначально в отношении него было возбуждено административное дело за мелкое хулиганство, что привело к штрафу в размере две тысяч рублей. Однако, по данным telegram-канала «112», дальнейшее расследование привело к возбуждению уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство», что может иметь более серьезные последствия, включая до пяти лет лишения свободы.