На актера Воловенко завели дело о хулиганстве после дебоша в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Евгений Воловенко во время полета в Хабаровск оскорблял бортпроводников и требовал разрешить ему курить в самолете Фото:

Против актера Евгения Воловенко возбудили уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах. Артист ранее устроил дебош на борту самолета во время рейса Москва-Хабаровск.

«Дело о хулиганстве возбудили после дебоша пьяного актера Евгения Воловенко в самолете», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС.

Во время полета из Москвы в Хабаровск актер вел себя неадекватно, оскорбляя бортпроводников и нарушая правила полета, передает 360.ru. Воловенко требовал от бортпроводников возможность курить на борту лайнера за отдельную плату и покупать алкогольные напитки. Также он пытался открыть дверь самолета. По прилету Евгения Воловенко передали полиции и составили протокол, пишет MK.RU.

Актер известен по более чем 70 ролям в кино и телевизионных сериалах. Особую популярность ему принесла роль Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Против актера Евгения Воловенко возбудили уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах. Артист ранее устроил дебош на борту самолета во время рейса Москва-Хабаровск. «Дело о хулиганстве возбудили после дебоша пьяного актера Евгения Воловенко в самолете», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Во время полета из Москвы в Хабаровск актер вел себя неадекватно, оскорбляя бортпроводников и нарушая правила полета, передает 360.ru. Воловенко требовал от бортпроводников возможность курить на борту лайнера за отдельную плату и покупать алкогольные напитки. Также он пытался открыть дверь самолета. По прилету Евгения Воловенко передали полиции и составили протокол, пишет MK.RU. Актер известен по более чем 70 ролям в кино и телевизионных сериалах. Особую популярность ему принесла роль Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...