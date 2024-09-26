На актера Воловенко завели дело о хулиганстве после дебоша в самолете

Против актера Евгения Воловенко возбудили уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах. Артист ранее устроил дебош на борту самолета во время рейса Москва-Хабаровск.
«Дело о хулиганстве возбудили после дебоша пьяного актера Евгения Воловенко в самолете», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС.
Во время полета из Москвы в Хабаровск актер вел себя неадекватно, оскорбляя бортпроводников и нарушая правила полета, передает 360.ru. Воловенко требовал от бортпроводников возможность курить на борту лайнера за отдельную плату и покупать алкогольные напитки. Также он пытался открыть дверь самолета. По прилету Евгения Воловенко передали полиции и составили протокол, пишет
Актер известен по более чем 70 ролям в кино и телевизионных сериалах. Особую популярность ему принесла роль Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени».
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