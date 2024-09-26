На актера Воловенко завели дело о хулиганстве после дебоша в самолете

26 сентября 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Евгений Воловенко во время полета в Хабаровск оскорблял бортпроводников и требовал разрешить ему курить в самолете Фото: Виталий Невар/ТАСС Против актера Евгения Воловенко возбудили уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах. Артист ранее устроил дебош на борту самолета во время рейса Москва-Хабаровск. «Дело о хулиганстве возбудили после дебоша пьяного актера Евгения Воловенко в самолете», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Во время полета из Москвы в Хабаровск актер вел себя неадекватно, оскорбляя бортпроводников и нарушая правила полета, передает 360.ru. Воловенко требовал от бортпроводников возможность курить на борту лайнера за отдельную плату и покупать алкогольные напитки. Также он пытался открыть дверь самолета. По прилету Евгения Воловенко передали полиции и составили протокол, пишет MK.RU. Актер известен по более чем 70 ролям в кино и телевизионных сериалах. Особую популярность ему принесла роль Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против актера Евгения Воловенко возбудили уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах. Артист ранее устроил дебош на борту самолета во время рейса Москва-Хабаровск. «Дело о хулиганстве возбудили после дебоша пьяного актера Евгения Воловенко в самолете», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Во время полета из Москвы в Хабаровск актер вел себя неадекватно, оскорбляя бортпроводников и нарушая правила полета, передает 360.ru. Воловенко требовал от бортпроводников возможность курить на борту лайнера за отдельную плату и покупать алкогольные напитки. Также он пытался открыть дверь самолета. По прилету Евгения Воловенко передали полиции и составили протокол, пишет MK.RU. Актер известен по более чем 70 ролям в кино и телевизионных сериалах. Особую популярность ему принесла роль Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени».