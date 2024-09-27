Сверхглубокая скважина в ЯНАО: заброшенная преисподняя, которую нельзя терять

Тюменьская сверхглубокая скважина на Ямале постепено разрушается

28 сентября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Тюменская буровая скважина уникальна и ее нужно сохранить как объект исторического наследия Фото: media.gazprom-neft.ru Тюменская сверхглубокая скважина (СГ-6) известна не так, как Кольская, о которой снимали документальное кино и даже фильм ужасов. Но тех, кто едет из Нового Уренгоя на юг, вид Тюменской буровой вышки притягивает как магнит — настолько она гигантская и громоздкая. Бурение на скважине остановили в 90-е годы. С тех пор она законсервирована — дорогое оборудование сняли, остальное растаскивали мародеры. Сейчас вышка и другие объекты СГ-6 охраняются, но время делает свое: одна из самых знаменитых в мире сверхглубокая буровая разрушается. О том, как бурили скважину на Ямале, какие открытия сделали ученые и что будет дальше с ГС-6, выяснял корреспондент URA.RU. Уникальная буровая и ее фантастические открытия Чтобы добраться до буровой, нужно заехать в Коротчаево, а затем повернуть к железнодорожному переезду и далее двигаться в сторону вышки. Главное, не пытаться добраться туда в распутицу — по словам местных жителей, все дороги раскисают после дождя и подтаявшего снега и доступны только крупной технике вроде КАМАЗа. Вид Тюменской буровой вышки со стороны Petroleum Engineers . С начала 70-х годов в СССР было пробурено 13 сверхглубоких скважин. Две из них — на Ямале. Это Тюменская (7502 м) и Ен-Яхинская (8250 м). И если большинство из буровых имели прежде всего практические цели вроде добычи нефти или газа, то Тюменская скважина задумывалась как научно-исследовательский объект. Скважину на Ямале начали бурить в 1987 году участники Тюменской геологоразведочной экспедиции СГБ ГИПП «Недра». По некоторым источникам, она до сих принадлежит этому обществу. Детальные и специальные исследования проводили ученые со всей страны. Для такого экстремального бурения требовался дорогой и необычный инструмент. Говорят, что алмазное долото в Коротчаево привозили и устанавливали под охраной автоматчика. Цель была амбициозная — пробурить скважину глубиной 15 км. Но по достижении 7, 5 км бурение пришлось прекратить. Это оказалась самая жаркая скважина в стране, где температура на забое достигала 230°. Но главные трудности, которые отметили бурильщики, — это искривление ствола, осыпи, обвалы, кавернообразование. Как отмечают исследователи Попов и Кременецкий, проходка велась до 1991 года, затем была приостановлена и завершена в 1996 году. «Результаты научного бурения во многом оказались неожиданными и заставили пересмотреть теоретические представления о земной коре, которые до этого казались очевидными и незыблемыми», — отмечается в одной из современных научных работ. Но еще более фантастическими оказались открытия биологов. Они нашли в стволах кернов микроорганизмы, которые не нуждаются в кислороде и солнечных лучах, питаются органическими соединениями нефти и выдерживают температуру до 140°. И такая жизнь простирается под землю почти на четыре км. А окаменелости (ракушки, микроорганизмы) попадались до глубины в шесть км. Печальное зрелище: «все, что можно было снять, сняли» Когда-то в Коротчаево была не только буровая вышка. Это был целый поселок со своей вертолетной площадкой, административным корпусом, балками, общежитием. На территории буровой располагалось руководство Тюменской геологоразведочной экспедиции и бурильщики. Сейчас о всей инфраструктуры СГ-6 остались только вертолетная площадка, подстанция, железнодорожные подъезды и корпус буровой вышки. Сегодня буровая охраняется. Но самое ценное оборудование давно сняли. Остальное растащили мародеры bepowerback. Она охраняется, но никаких экскурсий здесь не проводят. Побывать на буровой и своими глазами увидеть скважину, точнее, то, что от нее осталось, получилось не у многих. Как рассказывала журналистка Мария Шрейдер, которой удалось договориться с руководством НПЦ «Недра» о посещении буровой и потом довольно подробно и интересно рассказать об этом, сложное оборудование сняли сразу. Остальное растащили мародеры. «Зрелище очень печальное, поскольку все, что можно было оттуда снять, сняли. Стоявшие прежде видеокамеры, мониторы, электрооборудование демонтировали и отправили на другие буровые. Остальное раскурочили мародеры. В 1990-е, когда было не до бурения, объект не особо-то и охранялся», — рассказывает Мария. Ходить по территории корпуса СГ-6 довольно опасно. Полы в некоторых местах обвалились, доски прогнили. «Поднимаю голову — до купола сооружения очень высоко. По стенам, словно накладные лесенки на детском игрушечном домике, закреплены леса, чтобы без проблем добираться до самого верха. Теперь по ним не поднимаются — опасно», — отмечает журналистка. Кто восстановит Тюменскую буровую? Сегодня важно не только то, что осталось от самой СГ-6. Сотрудник «Недр», водивший Марию Шрейдер по корпусу установки СГ-6, показал ей документальный архив в конторе, в частности, тетрадь Министерства геологии СССР, в которой собраны основные документы, материалы, рассмотрения и утверждения объектов СГ-6. Там же, в конторе, остался нетронутым большой архив частных фотографий, сделанных на буровой. Где сейчас находятся эти документы и фото — живая история недавних времен и подвигов? Часть бурильного оборудования сохранилась bepowerback . Несколько лет назад власти Нового Уренгоя разрабатывали проект туристического маршрута к Тюменской буровой. Отмечалось, что объект уникален, оборудование хотя и не все, но в целом сохранилось. Но на этом пока все. Как рассказали корреспонденту URA.RU в службе государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО, в округе пока никто не занимался тем, чтобы включить СГ-6 в реестр ОКН. «Заявления от граждан или организаций на признание или включение в реестр объектов культурного наследия не поступали», — отметили в ведомстве. Важно и то, что Тюменская буровая — объект федерального уровня, а это усложняет бюрократические процедуры. Когда наступит время ее восстановления, сказать трудно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская сверхглубокая скважина (СГ-6) известна не так, как Кольская, о которой снимали документальное кино и даже фильм ужасов. Но тех, кто едет из Нового Уренгоя на юг, вид Тюменской буровой вышки притягивает как магнит — настолько она гигантская и громоздкая. Бурение на скважине остановили в 90-е годы. С тех пор она законсервирована — дорогое оборудование сняли, остальное растаскивали мародеры. Сейчас вышка и другие объекты СГ-6 охраняются, но время делает свое: одна из самых знаменитых в мире сверхглубокая буровая разрушается. О том, как бурили скважину на Ямале, какие открытия сделали ученые и что будет дальше с ГС-6, выяснял корреспондент URA.RU. Чтобы добраться до буровой, нужно заехать в Коротчаево, а затем повернуть к железнодорожному переезду и далее двигаться в сторону вышки. Главное, не пытаться добраться туда в распутицу — по словам местных жителей, все дороги раскисают после дождя и подтаявшего снега и доступны только крупной технике вроде КАМАЗа. С начала 70-х годов в СССР было пробурено 13 сверхглубоких скважин. Две из них — на Ямале. Это Тюменская (7502 м) и Ен-Яхинская (8250 м). И если большинство из буровых имели прежде всего практические цели вроде добычи нефти или газа, то Тюменская скважина задумывалась как научно-исследовательский объект. Скважину на Ямале начали бурить в 1987 году участники Тюменской геологоразведочной экспедиции СГБ ГИПП «Недра». По некоторым источникам, она до сих принадлежит этому обществу. Детальные и специальные исследования проводили ученые со всей страны. Для такого экстремального бурения требовался дорогой и необычный инструмент. Говорят, что алмазное долото в Коротчаево привозили и устанавливали под охраной автоматчика. Цель была амбициозная — пробурить скважину глубиной 15 км. Но по достижении 7, 5 км бурение пришлось прекратить. Это оказалась самая жаркая скважина в стране, где температура на забое достигала 230°. Но главные трудности, которые отметили бурильщики, — это искривление ствола, осыпи, обвалы, кавернообразование. Как отмечают исследователи Попов и Кременецкий, проходка велась до 1991 года, затем была приостановлена и завершена в 1996 году. «Результаты научного бурения во многом оказались неожиданными и заставили пересмотреть теоретические представления о земной коре, которые до этого казались очевидными и незыблемыми», — отмечается в одной из современных научных работ. Когда-то в Коротчаево была не только буровая вышка. Это был целый поселок со своей вертолетной площадкой, административным корпусом, балками, общежитием. На территории буровой располагалось руководство Тюменской геологоразведочной экспедиции и бурильщики. Сейчас о всей инфраструктуры СГ-6 остались только вертолетная площадка, подстанция, железнодорожные подъезды и корпус буровой вышки. Она охраняется, но никаких экскурсий здесь не проводят. Побывать на буровой и своими глазами увидеть скважину, точнее, то, что от нее осталось, получилось не у многих. Как рассказывала журналистка Мария Шрейдер, которой удалось договориться с руководством НПЦ «Недра» о посещении буровой и потом довольно подробно и интересно рассказать об этом, сложное оборудование сняли сразу. Остальное растащили мародеры. Ходить по территории корпуса СГ-6 довольно опасно. Полы в некоторых местах обвалились, доски прогнили. «Поднимаю голову — до купола сооружения очень высоко. По стенам, словно накладные лесенки на детском игрушечном домике, закреплены леса, чтобы без проблем добираться до самого верха. Теперь по ним не поднимаются — опасно», — отмечает журналистка. Сегодня важно не только то, что осталось от самой СГ-6. Сотрудник «Недр», водивший Марию Шрейдер по корпусу установки СГ-6, показал ей документальный архив в конторе, в частности, тетрадь Министерства геологии СССР, в которой собраны основные документы, материалы, рассмотрения и утверждения объектов СГ-6. Там же, в конторе, остался нетронутым большой архив частных фотографий, сделанных на буровой. Где сейчас находятся эти документы и фото — живая история недавних времен и подвигов? Несколько лет назад власти Нового Уренгоя разрабатывали проект туристического маршрута к Тюменской буровой. Отмечалось, что объект уникален, оборудование хотя и не все, но в целом сохранилось. Но на этом пока все. Как рассказали корреспонденту URA.RU в службе государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО, в округе пока никто не занимался тем, чтобы включить СГ-6 в реестр ОКН. «Заявления от граждан или организаций на признание или включение в реестр объектов культурного наследия не поступали», — отметили в ведомстве. Важно и то, что Тюменская буровая — объект федерального уровня, а это усложняет бюрократические процедуры. Когда наступит время ее восстановления, сказать трудно.