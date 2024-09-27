27 сентября 2024

Сверхглубокая скважина в ЯНАО: заброшенная преисподняя, которую нельзя терять

Тюменьская сверхглубокая скважина на Ямале постепено разрушается
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, буровая, нефтедобыча, романовское месторождение
Тюменская буровая скважина уникальна и ее нужно сохранить как объект исторического наследия Фото:

Тюменская сверхглубокая скважина (СГ-6) известна не так, как Кольская, о которой снимали документальное кино и даже фильм ужасов. Но тех, кто едет из Нового Уренгоя на юг, вид Тюменской буровой вышки притягивает как магнит — настолько она гигантская и громоздкая. Бурение на скважине остановили в 90-е годы. С тех пор она законсервирована — дорогое оборудование сняли, остальное растаскивали мародеры. Сейчас вышка и другие объекты СГ-6 охраняются, но время делает свое: одна из самых знаменитых в мире сверхглубокая буровая разрушается. О том, как бурили скважину на Ямале, какие открытия сделали ученые и что будет дальше с ГС-6, выяснял корреспондент URA.RU.

Уникальная буровая и ее фантастические открытия

Чтобы добраться до буровой, нужно заехать в Коротчаево, а затем повернуть к железнодорожному переезду и далее двигаться в сторону вышки. Главное, не пытаться добраться туда в распутицу — по словам местных жителей, все дороги раскисают после дождя и подтаявшего снега и доступны только крупной технике вроде КАМАЗа.

Вид Тюменской буровой вышки со стороны
Вид Тюменской буровой вышки со стороны

С начала 70-х годов в СССР было пробурено 13 сверхглубоких скважин. Две из них — на Ямале. Это Тюменская (7502 м) и Ен-Яхинская (8250 м). И если большинство из буровых имели прежде всего практические цели вроде добычи нефти или газа, то Тюменская скважина задумывалась как научно-исследовательский объект.

Скважину на Ямале начали бурить в 1987 году участники Тюменской геологоразведочной экспедиции СГБ ГИПП «Недра». По некоторым источникам, она до сих принадлежит этому обществу. Детальные и специальные исследования проводили ученые со всей страны.

Для такого экстремального бурения требовался дорогой и необычный инструмент. Говорят, что алмазное долото в Коротчаево привозили и устанавливали под охраной автоматчика. Цель была амбициозная — пробурить скважину глубиной 15 км. Но по достижении 7, 5 км бурение пришлось прекратить.

Это оказалась самая жаркая скважина в стране, где температура на забое достигала 230°. Но главные трудности, которые отметили бурильщики, — это искривление ствола, осыпи, обвалы, кавернообразование. Как отмечают исследователи Попов и Кременецкий, проходка велась до 1991 года, затем была приостановлена и завершена в 1996 году.

«Результаты научного бурения во многом оказались неожиданными и заставили пересмотреть теоретические представления о земной коре, которые до этого казались очевидными и незыблемыми», — отмечается в одной из современных научных работ.

Но еще более фантастическими оказались открытия биологов. Они нашли в стволах кернов микроорганизмы, которые не нуждаются в кислороде и солнечных лучах, питаются органическими соединениями нефти и выдерживают температуру до 140°. И такая жизнь простирается под землю почти на четыре км. А окаменелости (ракушки, микроорганизмы) попадались до глубины в шесть км.

Печальное зрелище: «все, что можно было снять, сняли»

Когда-то в Коротчаево была не только буровая вышка. Это был целый поселок со своей вертолетной площадкой, административным корпусом, балками, общежитием. На территории буровой располагалось руководство Тюменской геологоразведочной экспедиции и бурильщики. Сейчас о всей инфраструктуры СГ-6 остались только вертолетная площадка, подстанция, железнодорожные подъезды и корпус буровой вышки.

Сегодня буровая охраняется. Но самое ценное оборудование давно сняли. Остальное растащили мародеры
Сегодня буровая охраняется. Но самое ценное оборудование давно сняли. Остальное растащили мародеры

Она охраняется, но никаких экскурсий здесь не проводят. Побывать на буровой и своими глазами увидеть скважину, точнее, то, что от нее осталось, получилось не у многих. Как рассказывала журналистка Мария Шрейдер, которой удалось договориться с руководством НПЦ «Недра» о посещении буровой и потом довольно подробно и интересно рассказать об этом, сложное оборудование сняли сразу. Остальное растащили мародеры.

«Зрелище очень печальное, поскольку все, что можно было оттуда снять, сняли. Стоявшие прежде видеокамеры, мониторы, электрооборудование демонтировали и отправили на другие буровые. Остальное раскурочили мародеры. В 1990-е, когда было не до бурения, объект не особо-то и охранялся», — рассказывает Мария.

Ходить по территории корпуса СГ-6 довольно опасно. Полы в некоторых местах обвалились, доски прогнили. «Поднимаю голову — до купола сооружения очень высоко. По стенам, словно накладные лесенки на детском игрушечном домике, закреплены леса, чтобы без проблем добираться до самого верха. Теперь по ним не поднимаются — опасно», — отмечает журналистка.

Кто восстановит Тюменскую буровую?

Сегодня важно не только то, что осталось от самой СГ-6. Сотрудник «Недр», водивший Марию Шрейдер по корпусу установки СГ-6, показал ей документальный архив в конторе, в частности, тетрадь Министерства геологии СССР, в которой собраны основные документы, материалы, рассмотрения и утверждения объектов СГ-6. Там же, в конторе, остался нетронутым большой архив частных фотографий, сделанных на буровой. Где сейчас находятся эти документы и фото — живая история недавних времен и подвигов?

Часть бурильного оборудования сохранилась
Часть бурильного оборудования сохранилась

Несколько лет назад власти Нового Уренгоя разрабатывали проект туристического маршрута к Тюменской буровой. Отмечалось, что объект уникален, оборудование хотя и не все, но в целом сохранилось. Но на этом пока все. Как рассказали корреспонденту URA.RU в службе государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО, в округе пока никто не занимался тем, чтобы включить СГ-6 в реестр ОКН. «Заявления от граждан или организаций на признание или включение в реестр объектов культурного наследия не поступали», — отметили в ведомстве. Важно и то, что Тюменская буровая — объект федерального уровня, а это усложняет бюрократические процедуры. Когда наступит время ее восстановления, сказать трудно.

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Тюменская сверхглубокая скважина (СГ-6) известна не так, как Кольская, о которой снимали документальное кино и даже фильм ужасов. Но тех, кто едет из Нового Уренгоя на юг, вид Тюменской буровой вышки притягивает как магнит — настолько она гигантская и громоздкая. Бурение на скважине остановили в 90-е годы. С тех пор она законсервирована — дорогое оборудование сняли, остальное растаскивали мародеры. Сейчас вышка и другие объекты СГ-6 охраняются, но время делает свое: одна из самых знаменитых в мире сверхглубокая буровая разрушается. О том, как бурили скважину на Ямале, какие открытия сделали ученые и что будет дальше с ГС-6, выяснял корреспондент URA.RU. Чтобы добраться до буровой, нужно заехать в Коротчаево, а затем повернуть к железнодорожному переезду и далее двигаться в сторону вышки. Главное, не пытаться добраться туда в распутицу — по словам местных жителей, все дороги раскисают после дождя и подтаявшего снега и доступны только крупной технике вроде КАМАЗа. С начала 70-х годов в СССР было пробурено 13 сверхглубоких скважин. Две из них — на Ямале. Это Тюменская (7502 м) и Ен-Яхинская (8250 м). И если большинство из буровых имели прежде всего практические цели вроде добычи нефти или газа, то Тюменская скважина задумывалась как научно-исследовательский объект. Скважину на Ямале начали бурить в 1987 году участники Тюменской геологоразведочной экспедиции СГБ ГИПП «Недра». По некоторым источникам, она до сих принадлежит этому обществу. Детальные и специальные исследования проводили ученые со всей страны. Для такого экстремального бурения требовался дорогой и необычный инструмент. Говорят, что алмазное долото в Коротчаево привозили и устанавливали под охраной автоматчика. Цель была амбициозная — пробурить скважину глубиной 15 км. Но по достижении 7, 5 км бурение пришлось прекратить. Это оказалась самая жаркая скважина в стране, где температура на забое достигала 230°. Но главные трудности, которые отметили бурильщики, — это искривление ствола, осыпи, обвалы, кавернообразование. Как отмечают исследователи Попов и Кременецкий, проходка велась до 1991 года, затем была приостановлена и завершена в 1996 году. «Результаты научного бурения во многом оказались неожиданными и заставили пересмотреть теоретические представления о земной коре, которые до этого казались очевидными и незыблемыми», — отмечается в одной из современных научных работ. Когда-то в Коротчаево была не только буровая вышка. Это был целый поселок со своей вертолетной площадкой, административным корпусом, балками, общежитием. На территории буровой располагалось руководство Тюменской геологоразведочной экспедиции и бурильщики. Сейчас о всей инфраструктуры СГ-6 остались только вертолетная площадка, подстанция, железнодорожные подъезды и корпус буровой вышки. Она охраняется, но никаких экскурсий здесь не проводят. Побывать на буровой и своими глазами увидеть скважину, точнее, то, что от нее осталось, получилось не у многих. Как рассказывала журналистка Мария Шрейдер, которой удалось договориться с руководством НПЦ «Недра» о посещении буровой и потом довольно подробно и интересно рассказать об этом, сложное оборудование сняли сразу. Остальное растащили мародеры. Ходить по территории корпуса СГ-6 довольно опасно. Полы в некоторых местах обвалились, доски прогнили. «Поднимаю голову — до купола сооружения очень высоко. По стенам, словно накладные лесенки на детском игрушечном домике, закреплены леса, чтобы без проблем добираться до самого верха. Теперь по ним не поднимаются — опасно», — отмечает журналистка. Сегодня важно не только то, что осталось от самой СГ-6. Сотрудник «Недр», водивший Марию Шрейдер по корпусу установки СГ-6, показал ей документальный архив в конторе, в частности, тетрадь Министерства геологии СССР, в которой собраны основные документы, материалы, рассмотрения и утверждения объектов СГ-6. Там же, в конторе, остался нетронутым большой архив частных фотографий, сделанных на буровой. Где сейчас находятся эти документы и фото — живая история недавних времен и подвигов? Несколько лет назад власти Нового Уренгоя разрабатывали проект туристического маршрута к Тюменской буровой. Отмечалось, что объект уникален, оборудование хотя и не все, но в целом сохранилось. Но на этом пока все. Как рассказали корреспонденту URA.RU в службе государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО, в округе пока никто не занимался тем, чтобы включить СГ-6 в реестр ОКН. «Заявления от граждан или организаций на признание или включение в реестр объектов культурного наследия не поступали», — отметили в ведомстве. Важно и то, что Тюменская буровая — объект федерального уровня, а это усложняет бюрократические процедуры. Когда наступит время ее восстановления, сказать трудно.
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