Арестованного экс-мэра Сочи проверяют на причастность к другим преступлениям

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Копайгородский может быть причастен к другим преступлениям
Копайгородский может быть причастен к другим преступлениям Фото:

Арестованного экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, задержанного по делу о крупной растрате, проверяют на возможность причастности к другим преступлениям. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«У следствия есть основания полагать, что Копайгородский причастен к другим преступлениям», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что сейчас информация об этом проверяется и если она подтвердится, экс-мэру Сочи предъявят новые обвинения. 

Алексей Копайгородский был задержан в зоне спецоперации и доставлен в Москву по подозрению в создании организованной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбищах. Следствие предполагает, что группа зарабатывала от 10 до 15 миллионов рублей в месяц, передает РАПСИ. Копайгородский уже арестован до 18 ноября 2024 года по делу о крупной растрате. Предполагаемым лидером ОПГ является его бывший советник Родион Пищура, который вымогал деньги у родственников покойных за места на кладбище, стоимость которых варьировалась от 200 тысяч до трех миллионов рублей, сообщает 360.ru.

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Арестованного экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, задержанного по делу о крупной растрате, проверяют на возможность причастности к другим преступлениям. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «У следствия есть основания полагать, что Копайгородский причастен к другим преступлениям», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что сейчас информация об этом проверяется и если она подтвердится, экс-мэру Сочи предъявят новые обвинения.  Алексей Копайгородский был задержан в зоне спецоперации и доставлен в Москву по подозрению в создании организованной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбищах. Следствие предполагает, что группа зарабатывала от 10 до 15 миллионов рублей в месяц, передает РАПСИ. Копайгородский уже арестован до 18 ноября 2024 года по делу о крупной растрате. Предполагаемым лидером ОПГ является его бывший советник Родион Пищура, который вымогал деньги у родственников покойных за места на кладбище, стоимость которых варьировалась от 200 тысяч до трех миллионов рублей, сообщает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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