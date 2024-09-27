Арестованного экс-мэра Сочи проверяют на причастность к другим преступлениям

Арестованного экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, задержанного по делу о крупной растрате, проверяют на возможность причастности к другим преступлениям. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«У следствия есть основания полагать, что Копайгородский причастен к другим преступлениям», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что сейчас информация об этом проверяется и если она подтвердится, экс-мэру Сочи предъявят новые обвинения.
Алексей Копайгородский был задержан в зоне спецоперации и доставлен в Москву по подозрению в создании организованной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбищах. Следствие предполагает, что группа зарабатывала от 10 до 15 миллионов рублей в месяц, передает РАПСИ. Копайгородский уже арестован до 18 ноября 2024 года по делу о крупной растрате. Предполагаемым лидером ОПГ является его бывший советник Родион Пищура, который вымогал деньги у родственников покойных за места на кладбище, стоимость которых варьировалась от 200 тысяч до трех миллионов рублей, сообщает 360.ru.
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