Сотрудница пункта выдачи в Озерске воровала заказы клиентов

В Озерске (Челябинская область) местная жительница, работая в пункте вы выдачи заказов интернет-магазина, на протяжении полугода обворовывала работодателя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, она присвоила себе вещей на сумму около 90 тысяч рублей.
«Девушка, получив товар, забирала себе новые вещи и ставила отметку об утере товара или оформляла возврат. Таким образом, злоумышленница завладела вещами по 54 позициям, фактически его не оплачивая. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ей грозит срок в колонии.
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