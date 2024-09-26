26 сентября 2024

Сотрудница пункта выдачи в Озерске воровала заказы клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудница забирала вещи себе, ставя отметку об их утере или возврате Фото:

В Озерске (Челябинская область) местная жительница, работая в пункте вы выдачи заказов интернет-магазина, на протяжении полугода обворовывала работодателя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, она присвоила себе вещей на сумму около 90 тысяч рублей.

«Девушка, получив товар, забирала себе новые вещи и ставила отметку об утере товара или оформляла возврат. Таким образом, злоумышленница завладела вещами по 54 позициям, фактически его не оплачивая. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ей грозит срок в колонии.

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В Озерске (Челябинская область) местная жительница, работая в пункте вы выдачи заказов интернет-магазина, на протяжении полугода обворовывала работодателя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, она присвоила себе вещей на сумму около 90 тысяч рублей. «Девушка, получив товар, забирала себе новые вещи и ставила отметку об утере товара или оформляла возврат. Таким образом, злоумышленница завладела вещами по 54 позициям, фактически его не оплачивая. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ей грозит срок в колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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